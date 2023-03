Autofahrer prallt in Kempten gegen Gebäude und flüchtet dann zu Fuß

In Kempten ist ein Auto gegen ein Gebäude geprallt, der Fahrer flüchtete. Die Beifahrer versuchten, das Kennzeichen zu entfernen - und das war noch nicht alles.

04.03.2023 | Stand: 10:52 Uhr

Ein Taxifahrer hat am Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Kaufbeurer Straße in Kempten gemeldet. Ein Auto war laut Polizeibericht von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Berliner Platz unterwegs, als der Fahrer kurz nach der St.-Mang-Brücke die Kontrolle über den Wagen verlor und frontal mit einem Gebäude kollidierte.

Auto soll im "Drift" gefahren sein

Laut eines weiteren Zeugen soll das Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und zudem im „Drift“ um die Kurve gefahren sein. Der 42-jährige mutmaßliche Fahrer flüchtete nach der Kollision sofort zu Fuß, während einer der drei verbliebenen Insassen das Auto am Illerdamm parkte.

Dort rissen die drei jungen Männer die Kennzeichen vom Auto und entfernten sich ebenfalls zu Fuß.

Eine Polizeistreife konnte sie jedoch kurze Zeit später fassen. Im Auto fanden die Beamten darüber hinaus noch eine Schreckschusswaffe mit vollem Magazin. (Aktuelle Meldungen aus Kempten lesen Sie immer hier.)

Unfall in Kempten: Die Polizei sucht Zeugen

An der Hausfassade, der Dachrinne und den Mülltonnen, die vor dem angefahrenen Haus standen, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und weiterer Delikte.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer (0831) 9909-2050 entgegen.