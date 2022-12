Fahrradfahrer auf dem Schulweg angefahren

Eine 38-Jährige hat in Kempten einen Radfahrer angefahren. Das war die Ursache für den Zusammenstoß.

05.12.2022 | Stand: 13:23 Uhr

In Kempten ist es am Montag gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 38-jährigen Autofahrerin und einem 13-jährigen Fahrradfahrer im Bereich der Ludwigstraße/Scheggstraße gekommen. Der Fahrradfahrer fuhr laut Polizei über die Bedarfsampel der Ludwigstraße in Fahrtrichtung Scheggstraße, ohne diese zu benutzen und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Durch das plötzliche Abbiegen des Schülers konnte die Fahrerin trotz Abbremsen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fahrradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht am linken Schienbein und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in das Klinikum Kempten gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Fahrrad wurde zudem das Vorderrad verbogen, das Auto wurde am vorderen rechten Eck des Frontstoßfängers beschädigt.

Die Beamten informierten die Schule sowie die Erziehungsberechtigten des Kindes über den Verkehrsunfall. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

