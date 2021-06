Motorradfahrer gerät auf Gegenfahrbahn, stürzt und wird verletzt

Ein Motorradfahrer ist zwischen Ahegg und Rothkreuz auf die Gegenfahrbahn geraten und hat ein Auto gestreift. Dabei stürzte der 57-Jährige und verletzte sich.

Bei einem Verkehrsunfall in Kempten am Sonntagvormittag ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 57-Jährige mit seinem Motorrad aus Richtung Ahegg in Richtung Rothkreuz. In einer leichten Rechtskurve geriet er laut Zeugenaussagen wohl wegen eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 30-jähriger Autofahrer wich mit seinem Wagen nach rechts aus und überfuhr einen Leitpfosten. Durch das Ausweichen verhinderte er laut Polizei einen Frontalzusammenstoß mit dem Motorradfahrer.

Motorradfahrer stürzt und wird verletzt

Allerdings streifte das Motorrad die Längsseite des Autos. Dabei stürzte der Motorradfahrer und zog sich unter anderem einen Oberschenkelhalsbruch zu. Die beiden Pkw-Insassen wurden nicht verletzt. Der Schaden liegt bei insgesamt etwa 17.500 Euro.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße war für 45 Minuten vollständig gesperrt.

