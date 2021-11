Auto prallt gegen Rollerfahrer: 83-Jähriger schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht am Mittwochnachmittag beim Abbiegen einen Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge stoßen daraufhin zusammen - das hat schlimme Folgen.

Schlimmer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Kemptener Innenstadt: Ein Autofahrer wollte laut Polizei gegen 15.50 Uhr an der Einmündung zwischen Keselstraße und Kotterner Straße nach links abbiegen. Der 18-Jährige übersah dabei einen Rollerfahrer, der ihm entgegenkam und Vorfahrt hatte.

Rollerfahrer kommt mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus

Der 83-Jährige prallte daraufhin mit dem Pkw zusammen. Der Rollerfahrer erlitt dadurch schwerste Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Kempten forderte einen Unfallgutachter an. Er begutachtete die Unfallstelle und sicherte Spuren. Währenddessen wurde die komplette Einmündung etwa zweieinhalb Stunden lang gesperrt.

7000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Bei dem Unfall enstand ein Schaden in Höhe von knapp 7000 Euro. Die Feuerwehr Kempten leuchtete die Unfallstelle aus.

