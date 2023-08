Unfall mit Traktor in Kempten - Zwei kleine Buben und eine Frau schwer verletzt

Schwerer Unfall in Kempten gestern: Mitten in der Stadt ist ein Traktor umgekippt. Die Fahrerin und ihre beiden Söhne (3 und 5) wurden schwer verletzt.

01.08.2023 | Stand: 06:31 Uhr

In Kempten ist am gestern am Nachmittag ein Traktor umgekippt. Laut Polizei sind bei dem Unfall drei Menschen schwer verletzt worden.

Die 31-jährige Fahrerin des Gespanns aus Traktor und eines mit Heu beladenen Ladewagens war vom Schumacherring auf die Überleitung zur Füssener Straße abgebogen, um weiter in Richtung Durach zu fahren.

In der Kurve kam das Gespann aus bislang unklarer Ursache ins Rutschen. Dabei kippte der Traktor auf die linke Seite.

Unfall in Kempten: Bergung eines umgekippten Traktors gestaltet sich schwierig

Die Fahrerin sowie die ebenfalls im Traktor sitzenden drei- und fünfjährigen Söhne wurden schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Drei in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Für etwa vier Stunden war die Unfallstelle komplett gesperrt. Die Bergung des umgekippten Traktors gestaltete sich schwierig, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Die Polizei ermittelt aktuell noch die genaue Unfallursache. Hierzu stellten die Beamten das Gespann sicher.

