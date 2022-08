Ein Lkw ist in Kempten heute Früh mit einem Auto zusammengestoßen. Ersthelfer retteten die Fahrerin nach dem Unfall aus ihrem Auto. Die Frau ist ansprechbar.

08.08.2022 | Stand: 08:33 Uhr

In Kempten hat es am heute am Montagmorgen gekracht. Laut Polizei gab es gegen kurz nach 7 Uhr einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto in der Lenzfrieder Straße. Ersthelfer haben die Fahrerin des Autos aus ihrem Wagen gerettet, sagte ein Polizeisprecher.

Autofahrerin nach Unfall in Kempten ansprechbar

Sie sei ansprechbar und habe nach derzeitigem Stand keine schwerwiegenden Verletzungen. Weitere Verletzte gibt es derzeit nicht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Weitere Informationen zu dem Unfall folgen.

