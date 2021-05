Ausgebüxte Kuh von Zug erfasst: Diese Landwirtin sah, wie Jugendliche Rinder erschreckten

Katharina Bernhard beobachtet, wie zwei Jugendliche Rinder in Lauben erschrecken. Zwei Schumpen büxen daraufhin aus, Stunden später ist einer von ihnen tot.

14.05.2021 | Stand: 05:38 Uhr

Was bringt Menschen dazu, grundlos Kühe zu erschrecken? Diese Frage stellt sich Landwirtin Katharina Bernhard nach einem Vorfall vergangene Woche in Lauben: Sie hatte zwei Jugendliche von ihrem Haus aus dabei beobachtet, wie sie Rinder auf der Weide ihrer Familie in Nasengrub aufschreckten. „Sie tanzten und hüpften.“ Als sich die Rinder erschreckten, seien sie absichtlich noch näher auf die Tiere zugegangen.

Noch bevor Bernhard die Weide erreicht hatte, waren zwei Rinder ausgebüxt – wohl aus Angst. Sie durchbrachen sogar den Weidezaun, der mit einer Eisenstange gesichert war. Stunden später wurde einer der Schumpen von einem Zug erfasst. „Es ist brutal zu sehen, wie es mit dem eigenen Tier so endet“, sagt Bernhard.

Polizei sucht zwei 14 bis 17 Jahre alte Mädchen

Nach dem Zusammenstoß mit einem Regionalexpress ermittelt die Bundespolizei. Die Beamten suchen nach zwei zwischen 14 und 17 Jahre alten Mädchen, die Zeugen zufolge am Donnerstag, 6. Mai, gegen 17.25 Uhr auf dem Spazierweg zwischen Nasengrub und Lauben unterwegs waren. „Hier laufen gerade bei schönem Wetter viele Familien vorbei, aber so etwas ist noch nie passiert“, sagt Bernhard.

Die Landwirtin kennt aber ähnliche Fälle aus dem Internet und warnt wie auch die Polizei vor gefährlichen Trends wie die sogenannte Kulikitaka-Challenge, die vorigen Sommer über die Videoplattform TikTok entstand. Dabei erschrecken Menschen absichtlich Kühe und filmen sich dabei. Auch andere Fälle aus dem Allgäu zeigen, wie gefährlich es ist, wenn Rinder sich erschrecken: Im Juli 2020 stürzten beispielsweise 18 Rinder am Immenstädter Horn ab, nachdem ein Läufer nachts mit Stirnlampe an ihnen vorbeigerannt war.

Was man im Allgäu über Kühe wissen sollte

1 von 13 Ausruhen hat bei Kühen einen hohen Stellenwert: etwa 30 bis 50 Prozent und damit sieben bis zwölf Stunden ruhen sie sich täglich aus. Das Besondere: Die Kühe tun dies nicht am Stück, sondern teilen ihre Ruhephasen auf fünf bis zehn Liegeperioden von etwa einer Stunde auf. Bild: Ralf Lienert Ausruhen hat bei Kühen einen hohen Stellenwert: etwa 30 bis 50 Prozent und damit sieben bis zwölf Stunden ruhen sie sich täglich aus. Das Besondere: Die Kühe tun dies nicht am Stück, sondern teilen ihre Ruhephasen auf fünf bis zehn Liegeperioden von etwa einer Stunde auf. Bild: Ralf Lienert 2 von 13 Bullen und Kälber brauchen sogar noch mehr Ruhe: zwölf bis 13 Stunden dösen sie täglich. Der Tiefschlaf beträgt bei Kühen nur etwa 30 Minuten pro Tag. Außerdem verteilen sie diesen auf etwa sechs bis zehn Perioden. Bild: Stefan Sauer Bullen und Kälber brauchen sogar noch mehr Ruhe: zwölf bis 13 Stunden dösen sie täglich. Der Tiefschlaf beträgt bei Kühen nur etwa 30 Minuten pro Tag. Außerdem verteilen sie diesen auf etwa sechs bis zehn Perioden. Bild: Stefan Sauer 3 von 13 Eine Besonderheit bei Kühen ist das Aufstehen – das tun sie nämlich mit den Hinterbeinen zuerst. Mit dem Kopf holen die Kühe dann den nötigen Schwung, um auf alle Viere zu kommen. Bild: Birgit Klimke Eine Besonderheit bei Kühen ist das Aufstehen – das tun sie nämlich mit den Hinterbeinen zuerst. Mit dem Kopf holen die Kühe dann den nötigen Schwung, um auf alle Viere zu kommen. Bild: Birgit Klimke 4 von 13 Kühe sind Wiederkäuer. Diese Eigenschaft erlaubt ihnen, in relativ kurzer Zeit viel zu fressen und die Verdauung dann auf die Nacht zu verschieben. Die Krux beim Fressen: Kühe erreichen ihr Futter am Boden stehend nicht. Stattdessen müssen sie ihre Vorderbeine versetzt stellen, um Grasen zu können. Bild: Ralf Lienert Kühe sind Wiederkäuer. Diese Eigenschaft erlaubt ihnen, in relativ kurzer Zeit viel zu fressen und die Verdauung dann auf die Nacht zu verschieben. Die Krux beim Fressen: Kühe erreichen ihr Futter am Boden stehend nicht. Stattdessen müssen sie ihre Vorderbeine versetzt stellen, um Grasen zu können. Bild: Ralf Lienert 5 von 13 Kühe fressen gern gemeinsam, was auch als synchrones Grasen bekannt ist. 30 bist 60 Minuten nach dem Fressen setzt schließlich das Wiederkäuen ein. Acht solcher Phasen haben Kühe täglich, die jeweils 45 Minuten dauern. Bis zu 60 Mal kauen die Tiere pro Minute. Das Beeindruckende: Sechs bis acht Stunden verbringen Kühe täglich mit Fressen! Bild: Ralf Lienert Kühe fressen gern gemeinsam, was auch als synchrones Grasen bekannt ist. 30 bist 60 Minuten nach dem Fressen setzt schließlich das Wiederkäuen ein. Acht solcher Phasen haben Kühe täglich, die jeweils 45 Minuten dauern. Bis zu 60 Mal kauen die Tiere pro Minute. Das Beeindruckende: Sechs bis acht Stunden verbringen Kühe täglich mit Fressen! Bild: Ralf Lienert 6 von 13 Kühe trinken zwei bis zehn Mal pro Tag - und zwar bis zu 180 Liter täglich. Umso schöner, wenn es gleich einen Bergbach in der Nähe gibt. Bild: Benedikt Siegert Kühe trinken zwei bis zehn Mal pro Tag - und zwar bis zu 180 Liter täglich. Umso schöner, wenn es gleich einen Bergbach in der Nähe gibt. Bild: Benedikt Siegert 7 von 13 Bis zu 40 Kilometer legen Kühe in freier Wildbahn zurück. Wenn sich Kühe sicher fühlen, spazieren sie hoch erhobenen Hauptes. Bei fehlender Trittsicherheit jedoch halten sie den Kopf tief. Bild: Benedikt Siegert Bis zu 40 Kilometer legen Kühe in freier Wildbahn zurück. Wenn sich Kühe sicher fühlen, spazieren sie hoch erhobenen Hauptes. Bei fehlender Trittsicherheit jedoch halten sie den Kopf tief. Bild: Benedikt Siegert 8 von 13 Kühe sind sehr sozial und bilden Freundschaften untereinander. Sie können etwa 50 bis 70 Herdenmitglieder erkennen. Außerdem zeigen Kühe ihre Zuneigung durch gegenseitiges Ablecken, enges Zusammenstehen und gemeinsames Spielen. Bild: Ralf Lienert Kühe sind sehr sozial und bilden Freundschaften untereinander. Sie können etwa 50 bis 70 Herdenmitglieder erkennen. Außerdem zeigen Kühe ihre Zuneigung durch gegenseitiges Ablecken, enges Zusammenstehen und gemeinsames Spielen. Bild: Ralf Lienert 9 von 13 Trotzdem respektieren die Tiere die "Privatsphäre" der anderen: Beim Grasen halten sie zwischen neun und zwölf Metern Abstand zueinander. Bild: Ralf Lienert Trotzdem respektieren die Tiere die "Privatsphäre" der anderen: Beim Grasen halten sie zwischen neun und zwölf Metern Abstand zueinander. Bild: Ralf Lienert 10 von 13 Nach der Geburt stehen Kälber nach etwa 30 Minuten auf, wobei Bullenkälber teilweise länger brauchen. Allerdings liegen die Kleinen in den ersten fünf Lebenswochen bis zu 90 Prozent der Zeit. Bild: Karl-Josef Hildenbrand Nach der Geburt stehen Kälber nach etwa 30 Minuten auf, wobei Bullenkälber teilweise länger brauchen. Allerdings liegen die Kleinen in den ersten fünf Lebenswochen bis zu 90 Prozent der Zeit. Bild: Karl-Josef Hildenbrand 11 von 13 Die eigene Körperpflege spielt bei Kühen eine entscheidende Rolle, damit sie sich wohlfühlen. Dafür kratzen sie sich mit den Hörnern, reiben sich an den Hinterschenkeln von Artgenossen und Gegenständen oder räkeln sich im Gras. Um Fliegen zu vertreiben, schlagen Kühe auch gern einmal mit dem Schwanz oder schütteln vehement den Kopf. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die eigene Körperpflege spielt bei Kühen eine entscheidende Rolle, damit sie sich wohlfühlen. Dafür kratzen sie sich mit den Hörnern, reiben sich an den Hinterschenkeln von Artgenossen und Gegenständen oder räkeln sich im Gras. Um Fliegen zu vertreiben, schlagen Kühe auch gern einmal mit dem Schwanz oder schütteln vehement den Kopf. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa 12 von 13 40 bis 60 Prozent des gefressenen Futters scheiden Kühe als Kot wieder aus. Deshalb verrichten die Tiere auch acht- bis zwölfmal täglich ihr großes Geschäft. Kühe meiden den "Toilettenbereich" auf der Weide. Allerdings ist der gemiedene Bereich etwa sechsmal so groß wie der tatsächlich verkotete Teil. Umso bizarrer: Weideflächen, auf die gepinkelt wurde, meiden die Kühe nicht - ganz im Gegenteil! Wegen des vermeintlich höheren Salzgehalts, fressen Kühe bevorzugt angepinkeltes Gras. Bild: Marc Müller/dpa 40 bis 60 Prozent des gefressenen Futters scheiden Kühe als Kot wieder aus. Deshalb verrichten die Tiere auch acht- bis zwölfmal täglich ihr großes Geschäft. Kühe meiden den "Toilettenbereich" auf der Weide. Allerdings ist der gemiedene Bereich etwa sechsmal so groß wie der tatsächlich verkotete Teil. Umso bizarrer: Weideflächen, auf die gepinkelt wurde, meiden die Kühe nicht - ganz im Gegenteil! Wegen des vermeintlich höheren Salzgehalts, fressen Kühe bevorzugt angepinkeltes Gras. Bild: Marc Müller/dpa 13 von 13 Kühe haben witzige Marotten: Sie führen manche Handlungen öfter aus als normal. Andere haben erst gar keine erkennbare Funktion. Dazu zählen zum Beispiel das Zungenrollen und Zungenschlagen, das meist beim Fressen passiert. Außerdem reißen Kühe Gras auch manchmal nur zum Schein ab - allerdings mit hoch erhobenem Kopf. Bild: Raphael Knipping/dpa Kühe haben witzige Marotten: Sie führen manche Handlungen öfter aus als normal. Andere haben erst gar keine erkennbare Funktion. Dazu zählen zum Beispiel das Zungenrollen und Zungenschlagen, das meist beim Fressen passiert. Außerdem reißen Kühe Gras auch manchmal nur zum Schein ab - allerdings mit hoch erhobenem Kopf. Bild: Raphael Knipping/dpa 1 von 13 Ausruhen hat bei Kühen einen hohen Stellenwert: etwa 30 bis 50 Prozent und damit sieben bis zwölf Stunden ruhen sie sich täglich aus. Das Besondere: Die Kühe tun dies nicht am Stück, sondern teilen ihre Ruhephasen auf fünf bis zehn Liegeperioden von etwa einer Stunde auf. Bild: Ralf Lienert Ausruhen hat bei Kühen einen hohen Stellenwert: etwa 30 bis 50 Prozent und damit sieben bis zwölf Stunden ruhen sie sich täglich aus. Das Besondere: Die Kühe tun dies nicht am Stück, sondern teilen ihre Ruhephasen auf fünf bis zehn Liegeperioden von etwa einer Stunde auf. Bild: Ralf Lienert

Wie panisch die Tiere in so einer Situation reagieren können, erlebte Bernhard hautnah mit. Während eines der ausgebüxten Rinder bald wieder auf die Weide zurückkehrte, wurde die Suche nach dem zweiten Tier zur Tortur. Drei Stunden lang waren die Helfer unterwegs und legten knapp acht Kilometer zurück. „Irgendwann war die Kuh so in Panik, dass sie den Kopf senkte und versuchte, auch uns umzurennen“, erzählt die Landwirtin.

Angst um Fußgänger und Autofahrer

Immer wieder ließen die Helfer das Tier in Ruhe – in der Hoffnung, es würde sich beruhigen. Auch Gärten, Zäune und Straßen stoppten das Rind nicht. „Für uns war aber nicht abzusehen, wie das alles endete.“ Vielmehr hatten Bernhard und ihre Familie Angst, dass das Rind zur Gefahr für Passanten oder Autofahrer hätte werden können.

Die Fänger versuchten, das Tier in Richtung Stall zu lotsen und per Telefon Hilfe zu bekommen. „Die Polizei verwies uns an einen Jäger, der aber nicht ans Telefon ging.“ Zudem hatte kein Tierarzt in der Umgebung die passende Ausrüstung für so eine Rettungsaktion.

Rind bleibt auf Bahngleis stehen

Es ging weiter durch den Ortsteil Moos in Richtung Heising. Auf einmal blieb das Rind auf dem Bahngleis stehen. Bernhard rief erneut bei der Polizei an – dann sei alles ganz schnell gegangen: „Der Lokführer versuchte durch Hupsignale, das Rind zu verscheuchen, und leitete eine Vollbremsung ein.“

Doch es war zu spät. Zu dem Unglück hätte es nicht kommen müssen, sagt Bernhard. „Eine Kuh ist grundsätzlich kein aggressives Tier.“ Dieser Fall zeige aber, welche Folgen das haben kann, wenn man Rinder absichtlich erschreckt. „Ich hoffe, dass auch die Mädchen mitbekommen haben, wie schlimm das Ganze endete.“

