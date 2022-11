Unfall mit drei Schwerverletzten in Kimratshofen - 82-Jährige überholt trotz schlechter Sicht

Drei Menschen wurden bei einem Unfall bei Kimratshofen schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte in einer Kurve überholt, doch ihr kam ein anderes Auto entgegen.

11.11.2022 | Stand: 12:33 Uhr

Bei Kimratshofen hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Laut Polizei hatte eine 82-jährige Autofahrerin einen Lkw auf der Straße in Richtung Leutkirch in einer Kurve überholen wollen. Die Strecke ist an dieser Stelle nicht vollständig einzusehen. Während des Überholmanövers kam der Frau ein anderes Auto entgegen. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Das Auto der Verursacherin krachte gegen den Lastwagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der entgegenkommende Wagen geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem weiteren Auto, dass hinter dem Lkw fuhr, zusammen.

Die Straße zwischen Kimratshofen und Leutkirch war für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

