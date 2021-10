Schlimmer Unfall in Kempten: 31-Jähriger wird unter Traktor eingeklemmt und stirbt

Ein 31-Jähriger ist bei einem schweren Betriebsunfall in Kempten ums Leben gekommen. Der Mann lag laut Polizei unter einem Traktor. Das ist bisher bekannt.

12.10.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Ein 31-Jähriger ist bei einem schweren Betriebsunfall am späten Samstagnachmittag offenbar mit einem Traktor in Kempten verunglückt. Der Integrierten Leistelle Allgäu wurde laut Polizei gegen 17 Uhr gemeldet, dass ein Mann unter einem Traktor eingeklemmt worden sei.

Mann liegt unter Traktor

Die Einsatzkräfte bargen den 31-Jährigen unter dem Traktor heraus und brachten ihn unter laufender Reanimation in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mann erlag nach Polizeiangaben trotz der schnellen Hilfe noch am Abend an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Unfallhergang ist noch unklar

Die Kriminalpolizei und die Polizeiinspektion Kempten ermittelten. Demnach ergaben sich nach Angaben der Beamten weder Hinweise auf ein Fremdverschulden noch auf einen technischen Defekt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die weiteren ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kripo Kempten unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

Feuerwehr und Kriseninterventionsteam im Einsatz

Das Kriseninterventionsteam betreute laut Polizei die Angehörigen des 31-Jährigen. Im Einsatz waren zudem Kräfte der Feuerwehr Heiligkreuz.

Zuletzt immer wieder Unfälle mit Traktoren im Allgäu

Schon in den vergangenen Tagen war es zu gefährlichen Traktor-Unfällen im Allgäu gekommen: Bei Türkheim (Unterallgäu) stießen am Sonntag ein Auto und ein Traktor zusammen.

Bei Bertoldshofen (Ostallgäu) krachte ein Traktorfahrer mit seinem Güllefass gegen eine Leitplanke.

