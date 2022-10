Unfallrisiko Geisterradler - wie wird der Straßenverkehr sicherer?

Radfahrer, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind, sind in und um Kempten an knapp zehn Prozent der Rad-Unfälle beteiligt. Was tun gegen Geisterradler?

26.10.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Geisterradler, was ist denn das?, wird sich so mancher fragen. Der Begriff leitet sich vom Geisterfahrer ab, der mit dem Auto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs ist. Auch bei Radfahrenden, so erklärte Urs Keil kürzlich bei der IG Oma in Oberdorf ( Waltenhofen), ist das Fahren entgegen der Fahrtrichtung eines Fahrradweges eine häufige Unfallursache.

Keil arbeitet bei der Stadt Memmingen im Tiefbauamt und als Radverkehrsbeauftragter. Auf Einladung des ADFC Kempten-Oberallgäu sprach er in Oberdorf über die Lösungsansätze in Memmingen. Lutz Bäucker, hiesiger ADFC- Vorsitzender, stellte Keil vor als den Allgäuer Fachmann schlechthin in Sachen Geisterradler. Schon 2018 wurden in Memmingen auf Keils Initiative hin Aktivitäten gestartet, um über die Gefahren des Geisterradelns aufzuklären. 2017 etwa war jeder fünfte Radunfall im Stadtgebiet Memmingen auf einen Geisterradler zurückzuführen (Kemptener Zahlen: siehe unten).

Geisterradler: Wenn Radfahrende in falscher Richtung unterwegs sind

Keil zufolge bietet die Straßenverkehrsordnung keine geeignete Beschilderung, mit der auf das Problem hingewiesen werden könne. In Memmingen behalf man sich mit einem Schild, das für eine Aktion in Landshut zum gleichen Thema entworfen worden war. Für 700 Euro wurden zehn Schilder beschafft. Diese werden nun zweimal im Jahr an wechselnden Stellen aufgestellt, an denen Radfahrende besonders häufig falsch fahren.

Naturgemäß sei es schwer zu beurteilen, ob die Aktion etwas bewirkt: Unfälle, die nicht passieren, lassen sich kaum quantifizieren. Allerdings stagniere die Zahl der Fahrradunfälle im Bereich Memmingen und das „bei stetig steigendem Radverkehr“. Kein schlechtes Zeichen, findet Keil.

Aus dem Publikum wurde Keil entgegengehalten, dass Geisterfahrten zu einem großen Teil auf eine falsch gewichtete Stadtplanung zurückzuführen seien. Hätten Radfahrende Vorrang und gäbe es ausreichend und angemessen dimensionierte Radwege, dann würden sie nicht so häufig in Gegenrichtung frequentiert. Dem widersprach Keil nicht grundsätzlich. Jedoch sei es ein weiter Weg, die seit den 1960er Jahren autogerecht geplanten Städte nach und nach in fahrrad- und fußgängergerechte Städte umzubauen. Bis dahin sei es wichtig, die Gegebenheiten bestmöglich zu nutzen und Radfahrende für Gefahren zu sensibilisieren.

Unfallrisiko Geisterradler - wie wird der Straßenverkehr sicherer?

Geisterradelnde würden hauptsächlich sich selbst gefährden, da sie leicht von abbiegenden Autos übersehen würden. Wichtig sei eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei sowie die Aufnahme des Themas in den Fahrradunterricht für Kinder. Eine Ausweisung von Radwegen, die man in beide Richtung nutzen darf, seien kein Allheilmittel: Sie könnten nur dort für mehr Sicherheit sorgen, wo ausreichend breite Fahrradwege vorhanden sind und nur wenige Einmündungen den Radweg queren.

ADFC-Schatzmeister Peter Walcher beobachtet in Kempten mehrere Schwerpunkte und appellierte, etwas zu unternehmen. Keil bot sich an, weitere Veranstaltungen in Kempten durchzuführen und Gespräche mit Verantwortlichen zu begleiten.

In der Region liegt laut Polizeisprecher Holger Stabik der Schwerpunkt der Radunfälle, bei denen Radelnde in falscher Richtung unterwegs waren, in der Stadt Kempten. Aus einfachem Grund: Auf dem Land dürfen Radwege meist in beide Richtungen befahren werden.

Radunfälle in Kempten: Geisterradler machen großen Anteil aus

Im Jahr 2021 gab es laut Stabik in Kempten und im Altlandkreis 119 Unfälle mit Fahrradbeteiligung. Davon waren zehn Radelnde (acht Prozent) entweder auf dem Gehweg oder in falscher Richtung unterwegs. In 70 Prozent dieser Fälle war die Geisterfahrt die Hauptursache für den Unfall.

Im aktuellen Jahr kam es in und um Kempten laut Stabik bislang 79-mal zu Unfällen mit Radfahrern, 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. In sechs Fällen war der Radler auf dem Gehweg oder in flascher Richtung unterwegs – und dabei fünfmal die Hauptursache des Unfalls. Die Statistik deutet einen leichten Rückgang der Unfallursache Geisterradler an.

Wer mit dem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung fährt, muss laut Stabik mit einem Verwarngeld von bis zu 55 Euro rechnen. Teurer wird es, wenn es zu einem Unfall kommt.