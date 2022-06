Unterricht vor 70 Jahren: So sah der Alltag in der Landschule Untergassen aus

Knapp 80 Jahre existierte die Schule in dem Ortsteil von Sulzberg. Lehrer Walter Hartmann unterrichtete alle Kinder gleichzeitig. Franz Hösle war einst Schüler.

07.06.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Walter Hartmann ist 88 Jahre alt und lebt in Lindenberg. Zwei Jahre seines Lebens, von 1958 bis 1960, verbrachte er jedoch in Untergassen – als Lehrer der Landschule. Seit 1969 gibt es diese nicht mehr, das Gebäude ist inzwischen ein Mehrfamilienhaus. Hartmann erinnert sich aber noch gut daran, wie er die Kinder aus den umliegenden Weilern unterrichtete – alle acht Volksschulklassen in einem einzigen Raum. Schöne Erinnerungen daran hat auch Franz Hösle aus Hinter’m Buch. Er besuchte die Landschule ein paar Jahre vor Hartmanns Zeit.

