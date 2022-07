Uralt und doch jung geblieben: Was ist das Erfolgsrezept der Feuerwehr St. Lorenz?

Die Feuerwehr St. Lorenz feiert ihr 150-Jähriges. Während anderen Vereinen der Nachwuchs fehlt, begeistern sich hier junge Leute auch heute noch fürs Ehrenamt.

24.07.2022 | Stand: 18:54 Uhr

Applaus gibt es an diesem Abend reichlich. Aber er hört sich hier anders an, als man es von vielen Festakten und Jubiläumsveranstaltungen kennt, wenn das Publikum höflich klatscht, weil es sich an dieser oder jener Stelle nun mal gehört. Der Applaus erklingt in Heiligkreuz lautstark und lebendig. Dann, wenn Jugendleiter Andreas Maier verkündet, dass in diesem Jahr zwölf junge Leute aus dem Ort der Jugendfeuerwehr beigetreten sind. Wenn sich Kommandant Alfred Prestel bei denen bedankt, die ihre Grundstücke für Übungen zur Verfügung stellen. Wenn der Ehrenvorsitzende sowie der Ehrenkommandant begrüßt werden – zur Jahresversammlung mit Festakt anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenz.

Feuerwehrbauftragter Peter Wagenbrenner: "St. Lorenz ist eine starke Einheit"

Mit knapp 80 Aktiven ist sie die personenstärkste unter den Feuerwehren in Kempten. Peter Wagenbrenner, Feuerwehrbeauftragter des Stadtrats, schwärmt von der „starken Einheit“. Nicht nur beim Anbau ans Feuerwehr-Gerätehaus hätten die Ehrenamtlichen kräftig mitangepackt. Und der Nachwuchs rücke nach. „Die Jugendlichen laufen uns zu“, sagt Vorsitzender Andreas Schramm.

Woran liegt das? Andere Vereine beklagen sich schließlich darüber, dass sie keine neuen Mitglieder gewinnen. Es ist 68 Jahre her, dass Max Fritz der Feuerwehr St. Lorenz beigetreten ist. „Ich lebte im Ort, also bin ich zur Feuerwehr“, erzählt der heute 86-Jährige. „Außerdem war das Feuerwehrhaus direkt vis-à-vis.“ Fritz, der auch im Gemeinderat saß, wurde mit gerade einmal 24 Jahren Kommandant. Diesen Posten hatte er 23 Jahre inne, 21 Jahre war er Vorsitzender. „Ich habe einfach Spaß dran gehabt an der Kameradschaft, von Anfang an.“ Daran habe sich bis heute nicht geändert.

Für Maxi Prestel war schon immer klar, dass er einmal der Feuerwehr St. Lorenz beitritt

Spaß, Kameradschaft, das sind auch die Gründe, die Lucia (12) und Maxi Prestel (14) sowie Lena Zeller (14) auf die Frage hin aufzählen, warum sie vor einem halben Jahr der Jugendfeuerwehr beigetreten sind. „Für mich war immer schon klar, dass ich einmal zur Feuerwehr gehe“, sagt Maxi Prestel.

Maxi Prestel

Dabei geht es auch um Tradition. Von allen drei Jugendlichen sind oder waren Elternteile bei der Feuerwehr. Das ist auch bei Ramona Zeller (18) so, die mittlerweile drei Jahre dabei ist. Zusammen viel zu unternehmen, grillen, der jährliche Ausflug in die Erdinger Therme, Übungen – damit beschreiben die Jugendlichen, was ihnen so gut gefällt. Und Anna-Sophia Enderle (18) fügt hinzu: „Es geht auch um die Dorfgemeinschaft.“

Anna-Sophia Enderle

Lesen Sie auch

Abschied und Neubeginn in der Feuerwehr-Familie in Kaufbeuren Chef-Wechsel

Auf die macht während des Festakts am Freitagabend auch ein Feuerwehrler aufmerksam. Er zeigt auf Bühne und Getränkestand. Mitglieder des Musikvereins Heiligkreuz spielen an diesem Abend, schenken auch Wasser, Spezi und Bier aus. „Sonst müsste das jemand von uns übernehmen“, sagt er. Die Feuerwehr werde sich wiederum beim Bezirksmusikfest 2024 revanchieren.

Stadtbrandrat Stefan Hager über die Feuerwehr St. Lorenz: Die Ehrenamtlichen engagieren sich im gesamten Vereinsleben

Dass sich die Ehrenamtlichen im gesamten Vereinsleben sehr engagieren, hebt auch Stadtbrandrat Stefan Hager hervor. „Hier gibt es eine funktionierende Dorfstruktur.“ Die Feuerwehr sei auch 50 Jahre nach der Gebietsreform, bei der die Gemeinde St. Lorenz zu einem Teil Kemptens wurde, einer der zentralen Bestandteile des Stadtteillebens, betont ebenso Oberbürgermeister Thomas Kiechle in seinem Grußwort. Und das auch noch 150 Jahre nach der Gründung der Feuerwehr.