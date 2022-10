Uwe Neuhaus zeigt mit Kollegen raffinierte und humorvolle Kunst

Der Künstler Uwe Neuhaus hat für die Ausstellung auf seinem Kunsthof in Opprechts bei Altusried wieder spannende Gäste eingeladen.

03.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Es ist immer wieder überraschend, welche Künstler und Künstlerinnen der inzwischen 80-jährige Uwe Neuhaus auf seinem Kunsthof in Opprechts zusammenbringt. In der neuesten Ausstellung zeigen die Chilenin Paula Anguita aus Berlin, der Kameramann und Künstler Louis von Adelsheim, das Duo Anna Appadoo und Veronika Fischer aus Konstanz ihre Werke. Zusätzlich kam der bekannte Fotograf Karl Anton Koenigs aus Berlin als Gast dazu. Auch Uwe Neuhaus selber und der Medienkünstler und Performer Till Schilling aus Altusried bespielen die Atelierräume und die Tenne des ehemaligen Bauernhofs.

Fantasie- und humorvolle Malerei, poetische Installationen und gesellschaftskritische Videoarbeiten

Zwischen fantasie- und humorvoller Malerei, poetischen Installationen und gesellschaftskritischen Videoarbeiten wird hier jeder fündig. Auf den verschlungenen Wegen durch kleine und große Räume in familiärer Atmosphäre gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel das Bildverfahren von Paula Anguita, das sie sich eigens patentieren ließ. Ihre Bilder erschließen sich nur, wenn sie mit einem Handy und Blitzlicht abfotografiert werden. Erst das Blitzlicht offenbart auf dem Handy ein zweites Bild, das hinter dem liegt, das an der Wand hängt. Eine Frau im Profil schaut dann den Betrachter direkt an. Oder hinter einer aufgeräumten Architekturansicht zeigt sich, wie der Ort nach dem Krieg in Trümmer lag.

„Erzählung des Hundes“ – ein Bild von Uwe Neuhaus. Bild: Harald Holstein

Uwe Neuhaus und Till Schilling widmen sich dem Thema Spiegel. Neuhaus zeigt dem Betrachter schelmisch-verschmitzt die Rückseite eines Bildes. Erst wer näher hintritt und seitlich in die Spiegel schaut, vermag die Vorderseite zu sehen. Aber schon der Text auf der nach vorne gedrehten Rückseite hält den Betrachter mit den Zeilen in Bann: „Solange ich lebe, war es immer 5 vor 12. Also ist die Zeit stehengeblieben. Die Apokalypse des Stillstands hat uns fest im Griff.“ Till Schilling lässt seine Spiegelskulpturen durch einen einzigen Tropfen oder eine Feder zerbersten und zersplittern.

Louis von Adelsheim und die Apokalypse hervorgerufen durch eine Atombombe

Mit einer Apokalypse durch eine Atombombe befasst sich Louis von Adelsheim. In seinem Video im Lichtkasten wächst ein Atompilz, den er durch rückwärts Spulen scheinbar wieder ungeschehen macht. Anna Appadoo und Veronika Fischer verbinden Texte und Bilder. Ihre Zusammenarbeit kulminiert in der Installation einer Schreibmaschine, die – angeregt von einem benachbarten Bild – eine Kaskade beschriebener Blätter ausspuckt.

Promi-Fotograf Karl Anton Koenigs steuert in einem Video ironische Analyse verschiedener Biertrinker bei

Der Promi-Fotograf Karl Anton Koenigs steuert in einem Video die heiter-ironische Analyse verschiedener Biertrinker bei. Ein Ausflug in den scheinbar abgelegenen Kunsthof lohnt sich, denn er erweist sich als Ausflug in das erkenntnisreiche und heitere Herz der Kunst.

Die Ausstellung auf dem Kunsthof in Opprechts 2 bei Altusried läuft bis 30. Oktober ( Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (08373/689). Eintritt frei.