Verein aus Wildpoldsried bringt Allgäuer Computer nach Kamerun

Vereinsvorsitzender Günter Mögele aus Wildpoldsried möchte die Ausbildung in dem afrikanischen Land fördern - und damit Fluchtursachen bekämpfen.

26.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bereits zum zweiten Mal konnte das „VET4Africa-Team“ aus Wildpoldsried einen großen Container voller Computer-Hardware auf den Weg nach Kamerun bringen. Nach zwei Monaten Seeweg ist die Allgäuer Hilfe jetzt in Douala angekommen.

Berufsschullehrer und Afrika-Unterstützer wollen Berufsausbildung voran bringen

Das Team „Vocational Education and Training for Africa“ ist eine Vereinigung bayerischer Berufsschullehrer und Afrika-Unterstützer, die 2017 im Energiedorf Wildpoldsried ins Leben gerufen wurde. Die Gruppierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Berufsausbildung in afrikanischen Ländern voranzubringen und Fachkenntnisse in Schlüsseltechnologien an afrikanische Ausbilder zu vermitteln.

„Für Grundkenntnisse in Elektrotechnik, IT-Technik und Systemen für erneuerbare Energien besteht speziell in afrikanischen Ländern riesiger Bedarf", sagt Vorsitzender Günter Mögele. Die Projektpartner seien überzeugt, dass über den Weg der Ausbildungsförderung Fluchtursachen bekämpft werden könnten. (Lesen Sie auch: "Auch zum Umkehren gehört Stärke" - Das rät Allgäuer Wander-Influencerin Stefanie Haid)

500 Geräte und Unterrichtsmaterial auf die Reise nach Kamerun geschickt

Über 500 Geräte im Wert von mehreren 10.000 Euro wurden demnach gesammelt. Mit an Bord kamen auch Unterrichtsmaterialien für Elektrotechnik und erneuerbare Energiesysteme.

Die Sammelaktion wurde unterstützt durch Lions Club Kempten, Berufsschulzentrum, Rotes Kreuz, Klinikum sowie Privatleute und Firmen. Wendelin Einsiedler übernahm die kompletten Transportkosten in Höhe von 5000 Euro.

