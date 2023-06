Autofahrer flüchtet mit mehr als 2,5 Promille vor der Polizei

Verfolgungsjagd auf der A7 am frühen Morgen. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer flüchtet betrunken und mit Tempo 200 vor der Polizei.

09.06.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Ein Polizist in Freizeit meldete am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Autobahn A7 auf Höhe des Allgäuer Dreiecks. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Kempten holte den in Richtung Österreich fahrenden Pkw kurz vor dem Reinertshofer Tunnel. Sie versuchte, das Auto anzuhalten. Der Fahrer des schwarzen Pkw widersetzte sich.

An der Zusammenführung der Richtungsfahrbahnen, unmittelbar vor dem Grenztunnel Füssen, wendete er und fuhr wieder in Richtung Norden. Noch im einspurigen Bereich vor der Anschlussstelle Füssen überholte er einen Pkw, wobei er leicht mit der Mittelschutzplanke kollidierte und den überholten Pkw dadurch auch massiv gefährdete. Die Absperrung der Einreisekontrollstelle der Bundespolizei an der Anschlussstelle Füssen durchbrach er außerdem.

Durch langsamere Fahrzeuge ausgebremst

Der Pkw-Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Norden mit teilweise mehr als 200 Stundenkilometern fort - bis er im Reinertshofer Tunnel durch mehrere, langsamer fahrende Fahrzeuge ausgebremst wurde. Er hielt in einer Pannenbucht an.

Die verfolgende Streife der Verkehrspolizei Kempten nahm den 29-jährigen Fahrer des Pkw in Gewahrsam. Streifen der Polizei Füssen und Bundespolizei Kempten unterstützten. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von mehr als 2,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Polizei Kempten sucht Zeugen

Den Pkw-Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Außerdem wurden sein Führerschein und der von ihm genutzte Pkw beschlagnahmt.

Zeugen zu dem Vorfall und vor allem der Fahrer oder die Fahrerin, der oder die vom schwarzen Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter 0831 / 9909 -2050 zu melden.