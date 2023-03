Verhindert die Center-Park-Ökofläche zusätzliche Windräder in Altusried?

Dort, wo in Altusried Windkraft denkbar wäre, befindet sich auch eine Ausgleichsfläche für den Center Park. Jetzt muss untersucht werden, welche Folgen das hat.

04.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bis der Center Park Allgäu im Oktober 2018 öffnete, waren bei seinem Bau inmitten des Urlauer Tanns zahlreiche Eingriffe in die Natur nötig. Um diese auszugleichen, wurde im Süden Altusrieds am Kürnacher Tal eine Ausgleichsfläche für Vögel eingerichtet. Doch genau das könnte nun den Ausbau der Windkraft in der Gemeinde Altusried blockieren.

