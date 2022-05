Shoppen am Feiertag: Das ist beim Himmelfahrtsmarkt 2022 in Kempten geboten

Attraktionen und Händler kommen zum Himmelfahrts- und Händlermarkt 2022 im Mai nach Kempten. An Himmelfahrt gibt es einen verkaufsoffenen Feiertag.

26.05.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Autoscooter, Kettenkarussell und Imbissstände mit Crêpes oder glasierten Früchten kommen von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, für den Himmelfahrtsmarkt nach Kempten. Laut Mitteilung ist das Marktgelände auf dem Königsplatz täglich zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet.

Himmelfahrtsmarkt 2022 in Kempten auf einen Blick

Wann: 20. bis 29. Mai 2022

Wo: Königsplatz

Öffnungszeiten: 11-22 Uhr

Familientag: Freitag, 27. Mai

Händlermarkt: am 26. und 27. Mai von 9 bis 19 Uhr

Wie schon im Herbst findet entlang der Residenz neben dem Rummel auch ein Händlermarkt in Kempten statt

Neu dabei bei dem Jahrmarkt, der wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge nicht stattfand, ist beispielsweise ein Überschlagskarussell. Am Freitag, 27. Mai, gibt es beim Familientag ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften. Wie schon beim Herbstmarkt präsentieren außerdem beim Händlermarkt am Donnerstag, 26. Mai, und Freitag, 27. Mai, zwischen 9 und 19 Uhr 55 Ausstellerinnen und Aussteller unter anderem Schmuck, Haushaltswaren und Lederprodukte entlang der Residenz.

Christi Himmelfahrt 2022: Geschäfte in Kempten geöffnet

Die Geschäfte in Kempten dürfen am Feiertag Christi Himmelfahrt öffnen. Am Donnerstag können Kundinnen und Kunden von 12.30 bis 17.30 Uhr durch die Geschäfte bummeln.

Wer mit dem Auto in die Innenstadt kommt, kann trotz des Jahrmarkts den Königsplatz ansteuern. Die unterirdischen Ebenen bleiben zugänglich.

Alle Märkte im Allgäu im Überblick

Der Himmelfahrtsmarkt ist einer von vielen Märkten im Allgäu in diesem Jahr. Neben Jahrmärkten gehören dazu zum Besipiel auch Handwerker- und Künstlermärkte, Street Food Märkte oder auch Kleidermärkte. Eine Übersicht mit allen wichtigen Märkten im Allgäu 2022 finden Sie hier.