Heike Kühne vom Amt für Tiefbau und Verkehr erläutert Bürgern die Varianten für die Gestaltung des Bereichs am Ostbahnhof. Am Samstag, 16. Oktober, hängen die Pläne nochmals auf dem Platz vor St. Ulrich aus – danach noch einige Zeit am Ostbahnhof, im Bahnhofsstüble, im Stadtteilbüro und in der Kita „Mikado“.