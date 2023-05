Ab Dienstag wochenlang Teilsperre am Berliner Platz in Kempten - das müssen Autofahrer wissen

Die Arbeiten an Kaufbeurer Straße und Berliner Platz nehmen an Fahrt auf; das bremst den Verkehr aus. Das Abbiegen nach rechts zur Innenstadt ist dann verboten.

27.05.2023 | Stand: 15:10 Uhr

Ab Mitte Mai bis etwa Ende September werden in Kempten der Berliner Platz, die Kaufbeurer Straße auf Höhe der Firma Liebherr und des Feneparks und die Dieselstraße bis zur Kreuzung Ursulasrieder Straße saniert. Nach bereits angelaufenen Maßnahmen an der Kaufbeurer Straße beginnen jetzt Vorarbeiten und ersten Umbaumaßnahmen am Berliner Platz. (Mehr zum Gesamtprojekt: Umbau des Hauptverkehrsknoten in Kempten beginnt - Was Autofahrer falsch machen)

