Um Unfall zu vertuschen: Männer schrauben Nummernschilder ab - und flüchten

Aus einer Nachtfahrt entwickelte sich am Wochenende in Waltenhofen ein Krimi. Die Polizei suchte den Unfallfahrer, fand aber erst einmal beide Kennzeichen.

31.07.2023 | Stand: 16:28 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich in Waltenhofen ein Unfall ereignet, die Beteiligten sind vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei berichtet, kam ein 34-jähriger Autofahrer am Wochenende in einer Kurve nach links von der Straße ab.

Fahrer und Beifahrer flüchteten nach Unfall in Waltenhofen

Mit seinem Auto fuhr der Mann gegen ein Schild, bevor die Fahrt neben der Straße endete. Einer der beiden Männer verletzte sich beim Unfall leicht. Der Fahrer und sein Beifahrer schraubten nach dem Unfall beide Kennzeichen des Autos ab und flohen mit den Kennzeichen vom Unfallort. Während die Polizei Kempten nach den Unfallverursachern fahndete, trafen die Beamtinnen und Beamten in der Nähe des Unfallorts zwei Frauen.

Polizei Kempten fand Kennzeichen des Unfallautos bei zwei Frauen

Die Streife kontrollierte die 52-Jährige und 60-Jährige und konnte bei jeder von ihnen ein Kennzeichen sicherstellen. Die Ermittlungen ergaben, dass sowohl der Fahrer des Unfallautos als auch der Beifahrer betrunken waren. Außerdem hatte der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein.

Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen: Strafverfahren laufen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Mehrere Strafanzeigen gegen Autofahrer in Waltenhofen

Auch der Beifahrer und die beiden Frauen müssen sich wegen der Beihilfe zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

