Vermisstenfall aus Kempten: Mann wieder aufgefunden

Seit Mittwoch wurde ein 50-Jähriger aus Kempten vermisst. Mittlerweile wurde er wieder gefunden.

23.07.2021 | Stand: 18:35 Uhr

Update, 23. Juli, 18.30 Uhr: Der Mann wurde in der Kemptener Umgebung gefunden. Er ist laut der Polizei wohlauf. Unten lesen Sie noch einmal die Ursprungsmeldung.

Der 50-Jährige ist vermutlich zu Fuß im Bereich der Iller zwischen Kempten und Krugzell unterwegs gewesen, könnte sich aber auch an anderen Orten aufhalten, so die Vermisstenmeldung der Polizei. Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich derzeit aufhält?

So beschreibt die Polizei den Vermissten aus Kempten

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur, hat ein rundes Gesicht und hellbraune Haare. Auffällig sind eine Narbe an der Oberlippe sowie ein Tattoo im Halsbereich, das trotz Bekleidung in Form von drei Linien sichtbar ist. Er ist trägt hellgraue Shorts, ein schwarzes Adidas-T-Shirt und schwarze Crocs.

Der Mann wurde zuletzt am Mittwoch gegen 16 Uhr im Stadtteil ‚Breiten‘ gesehen, danach verliert sich die Spur. In der Vergangenheit hielt sich der Mann öfters an der Iller auf, eventuell im Bereich zwischen Kempten und Hirschdorf/Krugzell.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise zum Vermisstenfall an die Polizei Kempten

Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kempten oder über die Telefonnummer ‚110‘ an den Notruf zu wenden.

