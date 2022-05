Hier trotten die Rinder durchs Festzelt: Das müssen Sie über den Viehscheid in Halsach wissen

Beim Viehscheid in Haslach bei Oy-Mittelberg (Oberallgäu) werden die Rinder durch das Festzelt getrieben. Wie es dazu kam, erklären die beiden Organisatoren.

03.05.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Der Viehscheid in Haslach in der Gemeinde Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) wurde 2021 und 2020 wegen der Corona-Pandemie mit dem üblichen Festzeltbetrieb abgesagt. 2019 kehrten knapp 100 Rinder vom Alpsommer zurück ins Tal.

Ganz früher trafen sich etwa 50 Haslacher auf einer Wiese an einem kleinen Stand mit fünf Bierzeltgarnituren. Der Pfeifenclub stellte ein paar Kisten Bier dazu und grillte Bratwürste. Nachdem das Vieh zum Scheidplatz kam, saßen die Einheimischen mit Hirten und Besitzern auf ein paar Bier zusammen. Nach ein paar Stunden war der Viehscheid in Haslach vorbei, sagt Andreas Höllisch, Vorsitzender des Traditionsvereins. Bis Ende der 1990er Jahre immer mehr Besucher kamen - vor allem auswärtige.

Anfangs organisierte der Pfeifenclub ein Zelt für bis zu 200 Besucher, das zwischen zwei Garagen stand, erinnert sich Martin Müller - der Alpmeister der Alpgemeinschaft Haslacher Alpe stellt den Scheid mit seinem Nachbarn Höllisch auf die Beine. Doch das wurde eines Tages zu klein, weil noch mehr Besucher kamen. Und so stellte man ein Festzelt in der Dorfmitte vor dem Feuerwehrhaus auf.

Auch das Zelt wurde von Jahr zu Jahr immer länger, bis das Ende am Haus eines Anliegers angelangt war. Doch das Jungvieh von der Haslacher Alpe musste ja irgendwie vorbei am Zelt zum Scheidplatz. Also musste sich der Pfeifenclub etwas einfallen lassen - und so treibt man seit dem Jahr 2005 die Rinder mitten durch das Festzelt.

Wann ist Viehscheid 2022 in Haslach?

Der Viehscheid in Haslach findet 2022 am Samstag, 24. September, statt. Der Abtrieb von der Haslacher Alpe beginnt in der Regel gegen 9.30 Uhr mit Hirten und einigen Beschlägern - so nennt man Bauern, die das Alp- und Weiderecht am Berg besitzen. Zwischen 10.30 und 11 Uhr erreicht die Herde über die etwa sieben Kilometer lange Strecke das Festzelt. Es steht in der Dorfmitte vor dem Feuerwehrhaus und wird mit Marktständen umrahmt. Der Scheidplatz ist wenige Meter vom Festzelt entfernt. Im Bierzelt gibt es Essen, Trinken und musikalische Unterhaltung.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Haslach?

Lesen Sie auch

Einer der größten Viehscheide im Allgäu Termin, Anfahrt, Besonderheiten: Das müssen Sie über den Viehscheid in Gunzesried 2022 wissen

In der Nähe des Scheidplatzes in der Dorfmitte vor dem Feuerwehrhaus werden in der Regel Parkflächen am Viehscheid-Tag ausgewiesen.

Mehrere Parkplätze werden direkt in der Nähe des Scheidplatzes ausgewiesen. Bild: Matthias Becker

Wie komme ich zum Viehscheid nach Haslach?

Viehscheid-Besucher können mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. In Haslach gibt es zudem einen Bahnhof.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Haslach?

Beim relativ kleinen Viehscheid in Haslach wird das Vieh durch das Festzelt getrieben - vorbei an den Gästen. Wie es dazu kam, erklären die beiden Organisatoren: "Die Idee kam bei einer Mitgliederversammlung aus einem komischen Spruch heraus", erzählt Höllisch. Das Vieh soll demnach einfach durchs Festzelt getrieben werden. Gesagt, getan: Nach Absprache mit den Hirten habe man das im Jahr 2005 ausprobiert. Sie öffneten beim Viehscheid eine Ecke des Festzeltes - so trottete die Herde in flottem Gang und ohne einen Ausreißer vorbei an staunenden Gästen. Seither funktioniert diese Besonderheit beim Halsacher Viehscheid - "solange die Besucher mitspielen und sich an die Anweisungen halten".

Alpabtrieb: Wo kann ich in Oy-Mittelberg übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Oy-Mittelberg oder in den Ortsteilen Haslach, Faistenoy, Maria-Rain, Mittelberg, Oy oder Oberzollhaus übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Kur- und Tourismusbüro Oy-Mittelberg unter Telefon +49 8366/207 oder per E-Mail.

Die Hirten - im Bild Markus Demmel - treiben die Rinder von der Haslacher Alpe ins Tal. Bild: Matthias Becker

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Haslachmit dabei?

Beim Viehscheid in Haslach kommt nur eine Alpe mit bis zu 100 Rindern ins Tal:

Haslacher Alpe mit Alpmeister Martin Müller

Wer veranstaltet den Viehscheid in Haslach?

Seit vielen Jahren organisiert der Pfeifenclub Haslach den Viehscheid. Vorsitzender ist Andreas Höllisch.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.