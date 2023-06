Der Viehscheid in Memhölz ist der letzte der Saison 2023 im Allgäu

Der Viehscheid in Memhölz ist der letzte der Saison im Allgäu und besonders bei Familien beliebt. Der Termin für 2023 steht bereits fest.

20.06.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Der Viehscheid in Memhölz, einem Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen (Oberallgäu) ist in der Regel der letzte Alpabtrieb des Jahres im Allgäu. Der Viehscheid zählt zu den kleinen in der Region mit knapp 40 Rindern von einer Alpe.

Beim Viehscheid Memhölz 2022 kamen 38 Stück Vieh von der Wachters Alpe zurück ins Tal - inklusive Kranzrind. Der Alpabtrieb fand als Open-Air-Veranstaltung in Wachters statt. 2021 und 2020 wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Memhölz 2023:

Steckbrief: Viehscheid Memhölz 2023

Name: Viehscheid Memhölz (Gemeinde Waltenhofen

Ort: 87448 Waltenhofen, Memhölz, Wachters

Termin: 3.10.2023

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb, familiärer Charakter, besonders bei Kindern beliebt, mit Ziegen, Ponys und Kälber, letzter Viehscheid der Saison im Allgäu.

Wann ist Viehscheid 2023 in Memhölz?

Der Viehscheid in Memhölz findet immer am 3. Oktober statt - 2023 fällt dieser Tag auf einen Dienstag. Der Alpabtrieb ist seit 2022 allerdings nicht mehr in Hupprechts, sondern in Memhölz. Und zwar an der Verbidnungsstraße zwischen Memhölz und der Schönstatt aufm Berg.

Am Viehscheid-Tag treffen die etwa 40 bis 50 Tiere gegen 11 Uhr in Memhölz am Niedersonthofener See (Waltenhofen) ein. Die Musikkapelle Memhölz kümmert sich vor Ort um die Bewirtung und die musikalische Unterhaltung. Zudem spielen die Alphornbläser. Bereits am Vortag wird die Veranstaltung mit dem "Scheallefest vorm Viehscheid" eröffnet.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Wachters?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Memhölz kommt, kann auf den ausgewiesenen Parkplätzen seinen Wagen abstellen. Eine Beschilderung ab Memhölz führt zum Ziel.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Memhölz?

Zum Viehscheid nach Memhölz können Besucher mit dem Zug zum Bahnhof Kempten oder Immenstadt anreisen (Auskunft bei der Deutschen Bahn hier) und auch mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Memhölz?

Der kleine, aber feine Viehscheid in Memhölz ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt: Neben den Jungrindern kommen auch Ziegen, Ponys und Kälber mit ins Tal. Außerdem ist der Alpabtrieb der letzte, der im Allgäu nach dem Bergsommer stattfindet.

Alphornbläser spielen beim Viehscheid in Memhölz vor tausenden Besucherinnen und Besuchern. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Alpabtrieb: Wo kann ich in Waltenhofen übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Waltenhofen oder rund um den Niedersonthofener See übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gästeinformation Waltenhofen unter der Telefonnummer +49 8303 79-29 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Memhölz mit dabei?

Beim Viehscheid in Memhölz ist nur eine Alpe mit dabei:

Wachters Alpe mit Albert Hörburger

Wer veranstaltet den Viehscheid in Memhölz?

Veranstalter des Viehscheids in Memhölz ist die Musikkapelle Memhölz.

Viehscheide 2023 im Allgäu

In diesem September locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.