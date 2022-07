So schön wird der Viehscheid in Wengen 2022: Das müssen Sie wissen

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau (Oberallgäu) findet 2022 am Samstag, 17. September, statt. An der Dorfhalle soll es heuer zudem ein Festzelt geben.

15.07.2022 | Stand: 10:36 Uhr

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau gilt als einer der kleinsten und familiären Alpabtriebe im Oberallgäu. 2021 fand die Veranstaltung ohne Rahmenprogramm statt, knapp 120 Schumpen kamen zurück ins Tal. 2020 wurde der Viehscheid wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

2019 kamen etwa 110 Rinder von der Alpe Wenger Egg zurück an den Scheidplatz an der Dorfhalle in Wengen. Nach fast 50 Jahren auf der Alpe gaben Sieglinde und Michael Möslang 2020 die Arbeit an das junge Paar Ramona Steinle und Thomas Osterrieder ab.

Steckbrief: Viehscheid Wengen 2022

Name: Viehscheid Wengen

Ort: 87480 Weitnau, Dorfhalle in Wengen

Termin: 17.09.2022

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb mit Bauernmarkt, Alpe Wenger Egg mit 120 Tieren, familiärer Charakter.

Wann ist Viehscheid 2022 in Wengen?

Der Viehscheid in Wengen findet jedes Jahr am dritten Samstag im September statt - 2022 also am Samstag, 17. September. Der Allgäuer Ort liegt zwischen den Bergzügen Sonneck und dem Adelegg.

Bilderstrecke

Viehscheid in Wengen (Weitnau)

1 von 17 2 von 17 3 von 17 4 von 17 5 von 17 6 von 17 7 von 17 8 von 17 9 von 17 10 von 17 11 von 17 12 von 17 13 von 17 14 von 17 15 von 17 16 von 17 17 von 17 Der Viehscheid in Wengen (Gemeinde Weitnau) gilt als einer der kleinsten und familiärsten Viehscheide im Oberallgäu. 2019 wurden 120 Rinder von der Alpe Wenger Egg ins Tal getrieben und das ganze Dorf stand Spalier für die Mannschaft um Alphirte Michael Möslang, der zusammen mit seiner Frau Sieglinde seinen 48. Alpsommer auf der Egg verbracht hatte. Bild: Ralf Lienert Der Viehscheid in Wengen (Gemeinde Weitnau) gilt als einer der kleinsten und familiärsten Viehscheide im Oberallgäu. 2019 wurden 120 Rinder von der Alpe Wenger Egg ins Tal getrieben und das ganze Dorf stand Spalier für die Mannschaft um Alphirte Michael Möslang, der zusammen mit seiner Frau Sieglinde seinen 48. Alpsommer auf der Egg verbracht hatte. Bild: Ralf Lienert 1 von 17 Viehscheid in Wengen (Oberallgäu) - 120 Rinder werden von der Alpe Wenger Egg ins Tal getrieben - für Michael Möslang der 48. Alpsommer - den Kranz band seine Schwiegerrochter Barbara Möslang Bild: Ralf Lienert Viehscheid in Wengen (Oberallgäu) - 120 Rinder werden von der Alpe Wenger Egg ins Tal getrieben - für Michael Möslang der 48. Alpsommer - den Kranz band seine Schwiegerrochter Barbara Möslang Bild: Ralf Lienert

Am Viehscheid-Tag treffen die knapp 120 Jungrinder gegen 12.30 Uhr am Scheidplatz an der Dorfhalle in Wengen ein. Die Musikkapelle Wengen spielt auf, Wengener Vereine kümmern sich um die Bewirtung der Gäste - bei schlechtem Wetter in der Dorfhalle. Bei schönem Wetter werden Bierbänke im Freien aufgestellt. Zudem gibt es bereits ab 10 Uhr einen kleinen Bauernmarkt mit Schaustellern aus Wengen, die heimische Produkte anbieten. Ab 17 Uhr wird im Festzelt gefeiert.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Wengen?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Wengen kommt, kann in der Regel auf einem der ausgewiesenen Parkplätze seinen Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Wengen?

Lesen Sie auch

Viehscheid mit Festzelt So schön wird der Viehscheid in Nesselwang 2022

Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Viehscheid nach Wengen ist möglich: Die Buslinie 50 hält nach Angaben des Tourismusbüros Weitnau in Wengen.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Wengen?

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau zählt zu den kleineren und familiären Alpabtrieben im Allgäu. An der Dorfhalle in Weitnau gibt es einen kleinen Markt mit regionalen Angeboten.

Alpabtrieb: Wo kann ich in Weitnau übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Weitnau oder Wengen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Weitnau unter der Telefonnummer +49 8375 9202-41 oder per E-Mail.

Am Scheidplatz wird das Vieh beim Viehscheid in Wengen seinen Besitzern übergeben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Wengen mit dabei?

Beim Viehscheid in Wengen ist nur eine Alpe mit dabei:

Alpe Wenger Egg mit den Alphirten Ramona Steinle und Thomas Osterrieder sowie Alpmeister Andreas Reichart

Wer veranstaltet den Viehscheid in Wengen?

Den Viehscheid in Wengen veranstaltet die Wald- und Weidegenossenschaft (WWG) Wenger Egg.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.