Diese Herde kehrt beim Viehscheid in Wengen zurück ins Tal

Beim Viehscheid in Wengen 2023 kehrt wieder eine Herde zurück ins Tal. Der Termin für den Alpabtrieb steht bereits fest. Das sollten Sie dabei wissen.

29.06.2023 | Stand: 14:27 Uhr

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau (Landkreis Oberallgäu) zählt zu den kleinsten und familiären Alpabtrieben im Allgäu. Über 100 Jungrinder kehren von der Alpe Wenger Egg zurück an den Scheidplatz an der Dorfhalle in Wengen.

2022 kamen beim Viehscheid in Wengen etwa 130 Rinder im Tal an. Das Wetter spielte allerdings nicht besonders mit: Regnerisch war es, zeitweise sogar mit leichtem Hagel. Dennoch verfolgten einige Besucher mittags den Scheid bis zur Dorfhalle. Es gab zwei Kranzrinder, wobei nur eines geschmückt war. Das zweite hatte nur den Spiegel zwischen den Hörnern, weil es nicht mit dem Blumenschmuck laufen wollte. 2021 fand die Veranstaltung ohne Rahmenprogramm wegen der Corona-Pandemie statt, 2020 wurde der Viehscheid abgesagt.

In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid in Wengen 2023 bei Weitnau:

Steckbrief: Viehscheid Wengen 2023

Name: Viehscheid Wengen

Ort: 87480 Weitnau, Dorfhalle in Wengen

Termin: 16.9.2023, 10 Uhr

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb mit Bauernmarkt, Alpe Wenger Egg mit 130 Tieren, familiärer Charakter.

Wann ist Viehscheid 2023 in Wengen?

Der Viehscheid in Wengen findet jedes Jahr am dritten Samstag im September statt - 2023 also am Samstag, 16. September. Der Allgäuer Ort liegt zwischen den Bergzügen Sonneck und dem Adelegg.

Am Viehscheid-Tag treffen die knapp 120 Jungrinder gegen 12.30 Uhr am Scheidplatz an der Dorfhalle in Wengen ein. Die Musikkapelle Wengen spielt auf, Wengener Vereine kümmern sich um die Bewirtung der Gäste - bei schlechtem Wetter in der Dorfhalle. Bei schönem Wetter werden Bierbänke im Freien aufgestellt.

Zudem gibt es bereits ab 10 Uhr einen kleinen Bauernmarkt an der Dorfhalle mit Schaustellern aus Wengen, die heimische Produkte anbieten. Ab 17 Uhr geht es zu Musik und Tanz ins Festzelt.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Wengen?

Wer mit dem Auto zum Viehscheid nach Wengen kommt, kann in der Regel auf einem der ausgewiesenen und öffentlichen Parkplätze seinen Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Wengen?

Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Viehscheid nach Wengen ist möglich: Wie beispielsweise mit der Buslinie 50, die in Wengen hält (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Bahnfahrer fahren mit dem Zug bis zum Hauptbahnhof in Kempten (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) und weiter mit dem Bus nach Wengen.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Wengen?

Der Viehscheid in Wengen bei Weitnau zählt zu den kleineren und familiären Alpabtrieben im Allgäu. An der Dorfhalle in Weitnau gibt es einen kleinen Markt mit regionalen Angeboten.

Wo kann ich in Weitnau übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Weitnau oder Wengen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Weitnau unter der Telefonnummer +49 8375 9202-41 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Wengen mit dabei?

Beim Viehscheid in Wengen ist nur eine Alpe mit dabei:

Alpe Wenger Egg mit den Alphirten Ramona Steinle und Thomas Osterrieder sowie Alpmeister Andreas Reichart

Wer veranstaltet den Viehscheid in Wengen?

Veranstalter des Viehscheids in Wengen ist die Wald- und Weidegenossenschaft (WWG) Wenger Egg.

Viehscheide 2023 im Allgäu

