Viele Förderprogramme für Hauseigentümer - Mieter gehen leer aus

Unser Autor meint, Doppelförderungen als Sahnehäubchen sind nicht Sache der Stadt. Solche Summen muss man sinnvoll und sozial gerechter einsetzen.

Es gibt sicher einige Gründe, warum Kemptens Zuschussprogramm für Altbau-Sanierungen so wenig nachgefragt wird. Wesentlich ist, dass die Anträge an KfW- und Bafa-Zuschüsse gekoppelt sind. Deren Antragsformulare tut sich niemand überhastet an; und es ginge wegen der komplexen Vorgaben auch nicht auf die Schnelle. Soll Kemptens Förderprogramm nicht nur Alibi-Funktion haben, müsste die Stadt den nicht verbrauchten großen Rest wenigstens ein Jahr länger für heuer anzumeldende Sanierungen bereithalten.

Allerdings ist das Programm eh nicht der große Wurf. Es ist ein Sahnehäubchen für Projekte, die bereits aus anderen Töpfen unterstützt werden. Sind Doppelförderungen Sache der Stadt? Nein. Dazu kommt, dass von dem Angebot nur private Hauseigentümer profitieren. Die vielen in Mietwohnungen lebenden Menschen gehen wie bei etlichen anderen Programmen in dem Sektor leer aus.

Die Stadt sollte so große Summen sinnvoller und sozial gerechter einsetzen. Das kann niederschwellige Aufklärung für Menschen sein, die nicht über Zusammenhänge von Heizkosten und gekippten Fenstern nachdenken. Das könnten auch Investitionszuschüsse sein, mit denen sich viele Mieter eine Minisolaranlage an ihren Balkon hängen, oder auch günstigere Bustickets.

