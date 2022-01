"Viele Schicksale, viel Verbesserung" - Artur Göttling geht nach 36 Jahren am BKH in den Ruhestand

Mehr als 3000 Praktikanten und Schüler bildete Artur Göttling am Bezirkskrankenhaus in Kempten aus. Nun blickt er auf eine Zeit mit "viel Herzblut" zurück.

3532 Schülerinnen und Praktikanten hat Artur Göttling in seiner Zeit am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kempten ausgebildet. „Darüber habe ich seit 1991 genau Statistik geführt“, sagt er. Zu vielen seiner Schüler hält er noch heute Kontakt oder freut sich, wenn er ihnen im Alltag begegnet. Nach 36 Jahren geht seine Zeit am BKH nun zu Ende. Der 63-Jährige geht zum 1. März in den Ruhestand.

Vom Rettungsdienst während der Bundeswehr ging es für Göttling ans Bezirkskrankenhaus

Dass die Psychiatrie einmal sein berufliches Umfeld sein würde, damit habe der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann nicht gerechnet. „Weil ich nicht zur Bundeswehr wollte, habe ich mich beim Bayerischen Roten Kreuz im Katastrophenschutz verpflichtet“, sagt Göttling. Acht Jahre lang fuhr er im Rettungsdienst mit. In dieser Zeit kam er mit der psychiatrischen Klinik in Kaufbeuren in Kontakt. An der Berufsfachschule des dortigen BKH startete er 1983 eine Ausbildung zum Krankenpfleger.

Im Januar 1986 öffnete das Bezirkskrankenhaus in Kempten. Damals noch im Freudental in der Stadtmitte. Es war der erste Ableger des BKH Kaufbeuren. Artur Göttling war als Auszubildender, der aus Kempten stammt, in der Planungsgruppe voll dabei. „Eine tolle, ereignisreiche Zeit. Ich konnte mitgestalten und mithelfen, das BKH aufzubauen.“

Göttling beobachtete Zeit des Wandels am BKH Kempten

Die Anfangsjahre des BKH im Freudental waren geprägt von einer Zeit des Wandels. Damals verschwanden die großen Wachsäle und die nach Geschlechtern aufgeteilten Patientengruppen in der „Anstalt“. Göttling erinnert sich: „Zu Beginn hier in Kempten hatten wir sehr viel Zeit für die Patientinnen und Patienten und Freiräume. Wir konnten viele Außenaktivitäten machen, Hüttenfreizeiten unternehmen, in größeren Gruppen zum Baden oder Minigolfen gehen. Alles Dinge, die heute undenkbar sind.“

Ab 1989 ließ er sich zum Fachpfleger für Psychiatrie ausbilden. Ab 1991 war er verantwortlich für Auszubildende und Praktikanten verschiedener Kranken- und Altenpflegeschulen und anderer Bildungsstätten. Er baute die Praxisanleitung am BKH Kempten auf und nahm seit 1988 die praktischen Examen mit den Lehrkräften der Berufsfachschule für Pflege am BKH Kaufbeuren ab. 1993/94 erwarb er die Lehrgenehmigung durch die Regierung von Schwaben und unterrichtet seit 1990 an der Berufsfachschule des Klinikums Kempten im Fachbereich psychiatrische Krankenpflege.

Zu seinen Schülern und Praktikantinnen pflegte Göttling ein Verhältnis auf Augenhöhe

1997 wurde Göttling stellvertretender Pflegedienstleiter am BKH. Seit April 2008 ist er stellvertretender Pflegedirektor. Eine Tätigkeit, die ihm immer viel Spaß gemacht habe. Er sagt: „Man erlebt zwar viele Schicksale, aber auch viel Verbesserung. In der freien Wirtschaft hatte ich solche Erfahrungen nicht.“ Im Übrigen schätze er den kollegialen Umgang im Haus. Mit dem inzwischen verstorbenen Roland Royer und der amtierenden Pflegedirektorin Beatrice Pfirschke habe er „zwei gute Chefs“ gehabt. Pfirschke wird Ende Juni in den Ruhestand gehen.

Im BKH Kempten steckt für Göttling „viel Herzblut“. Ein Meilenstein in seiner beruflichen Laufbahn sei der Umzug des BKH 2015 hinauf zum Klinikum an der Robert-Weixler-Straße gewesen. „Das war viel Arbeit. Ich habe mich hier schnell akklimatisiert und sehe die vielen Vorteile am neuen Standort, vor allem für unsere Patienten.“

Göttlings Nachfolge steht bereits fest: Es ist die 31-jährige Tabea Schmid, die bereits als Stationsleiterin am BKH arbeitet. Göttling freut sich auf die freie Zeit. Diese will er beim Lesen oder mit seiner Gitarre verbringen. Auch Reisen will er mehr: bevorzugt mit dem Zug quer durch Europa. Und am liebsten in seine Traumstadt Wien.