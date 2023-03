Viele Wege führen zum Doktortitel: Hochschule Kempten will Möglichkeiten für Studierende ausbauen

Schon jetzt entscheiden sich manche Studierende in Kempten für eine Promotion. Künftig soll es mehr Möglichkeiten geben. Ein neues Gesetz bereitet den Weg.

27.03.2023 | Stand: 09:07 Uhr

Ein Auto, das autonom fährt, aber den Fahrstil des Besitzers kennt und ihm so Sicherheit und Wohlgefühl vermittelt – daran forscht Johann Haselberger. Der 30-Jährige promoviert an der Hochschule Kempten. Das geht, weil ihn ein Professor der TU Berlin unterstützt – denn anders als Universitäten hatten Hochschulen bislang kein Promotionsrecht. Die Kooperation zu finden, war nicht leicht, sagt Haselberger: „An der Uni musste ich mich durchboxen.“ Künftig soll der Weg zum Doktortitel auch eigenständig an der Kemptener Hochschule möglich sein. Doch es gibt noch Hürden.

