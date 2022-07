Telefon, Internet und TV fallen nach Unwetter in Kempten aus - Das war der Grund

Nach dem Unwetter am Donnerstagabend hatten Kunden von Vodafone und Kabel Deutschland in Kempten bereits Probleme. Am Freitagvormittag ging dann nichts mehr.

01.07.2022 | Stand: 14:12 Uhr

Einige Kunden von Vodafone und Kabel Deutschland in Kempten hatten am Donnerstagabend Probleme mit Internet, Telefon und Fernsehen sowie am Freitagmorgen kurzzeitig einen Totalausfall: Etwa 400 Haushalte und deren Menschen konnten am Freitag von 8 bis 10.30 Uhr weder im Internet surfen oder über das Festnetz telefonieren noch Kabelfernsehen empfangen.

Was war die Ursache für den Vodafone-Ausfall in Kempten?

„Ursache war ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Zufuhrstrang, über den diese Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind“, erklärt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. So war die Stromversorgung eines Verteilerpunktes unterbrochen. Daraufhin habe der zuständige Energieversorger ein defektes Kabel repariert und Vodafone den Kabelstrang neu eingepegelt. Die lokale Störung sei in einem kleinen Teil des Kabelnetzes von Vodafone in Kempten aufgetreten.

Unwetter in Füssen und Kempten: Starker Hagel, überschwemmte Straßen

Aktuelle Unwetterwarnungen für das Allgäu finden Sie hier.

Hat ein Blitzeinschlag den Kurzschluss verursacht?

Dieses Kabel hatte bereits seit Donnerstagabend einen Kurzschluss, „der mit großer Wahrscheinlichkeit durch das Gewitter verursacht wurde“, sagt Konzernsprecher Petendorf. Durch den Kurzschluss kam es bei den knapp 400 Kemptener Kunden immer wieder zu Unterbrechungen bei der Versorgung mit Kabel TV, Internet und Telefon. „Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr verzeichneten wir dann den Totalausfall, der allerdings in Rekordzeit behoben werden konnte.“ Der Vodafone-Sprecher bittet die Betroffenen um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.

Unwetter im südlichen Oberallgäu: Starker Hagel und Regen, Überflutungen und Murenabgänge in Oberstdorf

