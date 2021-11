Bundesweit ist die Zahl der Bedürftigen so hoch wie lange nicht mehr. In Kempten ist die Lage nicht ganz so dramatisch, sagt der Sozialreferent.

18.11.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Bis zu 60 Menschen (am Sonntag über 100) bekommen für wenig Geld Essen in der Wärmestube des Roten Kreuzes. Bei den Maltesern steigt die Nachfrage nach Lebensmittelpaketen. Die Notunterkünfte der Stadt sind voll. Die Anfragen von Rentnern, die sich keine Jahresbusfahrkarte leisten können, häufen sich. Hat die Bedürftigkeit in Kempten zugenommen?