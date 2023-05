Von "Blitzgeneratoren" und Radverkehr - Diese Ideen haben junge Kemptener für die Zukunft

Bei "Junges Utopia" können Jugendliche auf kreative Weise die Zukunft gestalten – und fernab der Realität träumen. Ihre Ideen geben sie an die Politik weiter.

Von Corinna Sedlmeier

18.05.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Ein „Blitzgenerator“ zur Energiegewinnung? Eine Friedenstaube, die alle Waffen einsammelt? Das sind nur ein paar der Visionen, die die Teilnehmenden beim Projekt „Junges Utopia“ in Kempten entwickelten. Seit 2021 wird in diesem Rahmen in Kreativwerkstätten an Ideen für ein besseres und vor allem nachhaltigeres Leben in der Region gearbeitet.

