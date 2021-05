Grotz setzt sich überregional für Klimaschutz ein: In Baden-Württemberg hat die Kemptenerin eine Partei mitbegründet. Rückschläge bringen sie nicht ab vom Weg.

31.05.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Vor etwas mehr als einem Jahr stand Franziska Grotz zum ersten Mal in der Kemptener Fußgängerzone, um Wahlkampf für „Future for Kempten“ zu machen. Mittlerweile ist sie nicht mehr nur im Allgäu politisch aktiv. Auch in Regensburg, wo die 21-Jährige Grundschullehramt studiert, geht sie mit anderen Klimaaktivisten auf die Straße. „Mich auch politisch in einer Partei zu engagieren, ist für mich die logische Konsequenz daraus.“