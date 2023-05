Von Glasmachern gegründet: Die Musikkapelle Kreuzthal feiert 200-jähriges Jubiläum

Die Musikkapelle Kreuzthal feiert ihr 200-jähriges Jubiläum. Ihre Anfänge gehen auf die Glasmacher zurück. Was sie nun planen.

26.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Seit 200 Jahren gibt es die Musikkapelle Kreuzthal – und das wird jetzt gefeiert. Dass es in dem Buchenberger Ortsteil eine Kapelle gibt, geht auf die Zeit der Glasmacher zurück.

In der Adelegg blühte Anfang des 19. Jahrhunderts die Glasmacherkunst und die beiden Orte Kreuzthal und Eisenbach zählten rund 800 Einwohner. Die Glasmacher, teils aus Böhmen und dem Schwarzwald, waren der Musik sehr angetan und gründeten um 1822 eine erste Musikgesellschaft in Kreuzthal. Mit der Schließung der Glashütte in Eisenbach ging das Musikleben etwas zurück, doch es fanden sich immer wieder engagierte Kreuzthaler, die sich zum Musikmachen zusammenfanden. Nach dem 1. Weltkrieg erfolgte die Neugründung einer Musikkapelle und seitdem sind die Instrumente nie mehr verstummt.

Musikkapelle Kreuzthal: Stets Teil des Dorflebens im Buchenberger Ortsteil

1992 feierten die Kapelle ihr 170-Jähriges mit einem großen Fest, 2001 gab es eine neue Fahne und 2005 wurde ein neuer Proberaum gebaut. 2018 zählte die Kapelle rund 35 Musikanten, hatte Jungmusikanten in Ausbildung und beteiligte sich am Dorfleben.

Feste Termine sind heute das Maibaumstellen, die Bergmesse auf dem Gohrersberg, das Jahreskonzert im Gasthaus Kreuz, Standkonzerte, Motorradsegnung, eine Faschingsveranstaltung sowie kirchlichen Feste. Teilnahme an Festumzügen und Stimmungswettbewerben sind ebenso im Programm wie Ausflüge, Geburtstage, Einweihungen, Christmette und Silvesterblasen.

Wie bei allen Kapellen war die Pandemiezeit hart, doch die Kreuzthaler Kapelle ist es mit Aktionen wie dem „Maifeschd für dahoim“ gelungen, Kontakt zu halten. Inzwischen sind es noch 27 Musikanten, die seit 2019 von Siegfried Leitermann aus Friesenhofen dirigiert werden. Er hatte sich zur Verfügung gestellt, da Franziskus Konrad aufgehört hatte.

Auch die Musikkapelle Kreuzthal (Buchenberg) kämpft nach Corona mit Herausforderungen

Eine Herausforderung ist es, Nachwuchs zu gewinnen – gerade in einer solch kleinen Ortschaft. Interessierte werden bei der Jugendkapelle „Grenzenlos“ in Frauenzell ausgebildet. Auch die Dirigentensuche gestaltet sich in den letzten Jahren immer schwieriger. „Wir hoffen, dass wir bald wieder einen festen Dirigenten bei uns begrüßen können und auch noch mehr junge Menschen zu unserer Musikkapelle finden“, sagen die neuen Vorstände Heiko Eisele und Johanna Hohl.

Sie haben das Jubiläumsprogramm vorbereitet: Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 27. Mai, ab 20 Uhr im Gasthaus Kreuz statt. Die Kapelle ehrt verdiente Musikanten. Dirigent Leitermann hat die Musik zusammengestellt. Ein Musikfest mit Festzelt und Programm findet am Wochenende 17./18. Juni statt. Am Sonntag gibt es nach dem Festgottesdienst einen Sternmarsch umliegender Kapellen und einen Gesamtchor.

