(Fast) schlaflos über die Alpen: Oberallgäuer wandert zwei Tage und zwei Nächte durch

Andreas Kreutz aus Krugzell marschiert in 53 Stunden auf dem Fernwanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran – und das mit 58 Jahren.

Stattliche Augenringe, schwere Beine und ein glückseliges Lächeln im Gesicht: Andreas Kreutz aus Altusried-Krugzell ( Oberallgäu) hat eine besondere Herausforderung gemeistert. Der 58-Jährige wanderte auf dem Europäischen Fernwanderweg nonstop von Oberstdorf bis zum Vernagt-Stausee bei Meran (Südtirol). 53 Stunden benötigte er für seinen Gewaltmarsch über 97 Kilometer gespickt mit 7156 Höhenmetern. Zum Vergleich: Normalerweise bewältigen Wanderer diese beliebten Tour in sechs Etappen - also mit sechs Hüttenübernachtungen.

„Zwei Tage und zwei Nächte durchzuwandern, war ein unvergessliches Erlebnis. Ich hab erst Tage später so richtig realisiert, dass ich es wirklich geschafft habe“, erzählt der erfahrene Alpinist, der als technischer Trainer arbeitet. Für sein Ziel, die Alpen ohne Übernachtung zu überschreiten, trainierte er viele Monate. Teile der Strecke lief er im Vorfeld ab, um sich auf mögliche Schwierigkeiten in der Dunkelheit einzustellen. „Die Sicherheit stand an erster Stelle“, sagt Kreutz. Auf den nächtlichen Abschnitten, die er mit Stirnlampe absolvierte, wurde er abwechselnd von seiner Partnerin sowie einem Freund begleitet. Zudem hatte er sein Abenteuer bei idealen Wetterprognosen und kurz vor Vollmond gestartet. „Wenn Regen oder Gewitter vorgesagt gewesen wären, hätte ich das Ganze verschoben“, erzählt er.

Mit einem Trick beugte Andreas Kreutz Blasen vor

Wie schon früher als Langstreckenläufer achtete er auch als Extremwanderer auf eine clevere Einteilung. „Spätestens alle drei Stunden habe ich eine Pause eingelegt. Meist so um die zehn Minuten. In dieser Zeit hab ich die Wanderschuhe immer ausgezogen, damit sich auch die Füße erholen können.“ Mit diesem Trick verhinderte er schmerzhafte Blasen. Schlaf gönnte er sich nur einmal: Auf der gut 45 minütigen Busfahrt durch das Pitztal von Wenns nach Mittelberg, die bei E 5-Wanderern standardmäßig auf dem Programm steht. Seine Gelenke schonte er mit einem leichten Rucksack. „Das Gepäck hat keine fünf Kilo gewogen.“ Zum Inhalt gehörten Wechselklamotten, Handy, Eiweißpulver, Müsliriegel, belegte Brote und Getränkeflaschen, die er auf dem Weg mit Wasser füllte.

Sein schwierigster Moment? Der sei kurz vor Beginn seiner zweiten Wandernacht auf der Braunschweiger Hütte gewesen. Dort gönnte sich Kreutz eine warme Mahlzeit –und wäre am liebsten wie alle anderen bei Radler und herrlichem Panorama sitzen geblieben. „Aber es half ja nichts“, erzählt er schmunzelnd. „Ich musste weiter.“ Weiter, immer weiter… bis er gegen 3 Uhr morgens in der zweiten Nacht den höchsten Punkt der „Tortour“ erreicht hatte: die Similaunhütte auf über 3000 Metern Höhe. „Da hab ich mir erst einmal eine Tafel Schokolade gegönnt.“ In der Morgendämmerung sah er, wie sich in der Ferne langsam der Nebel über dem Vernagtstausee verzog. Ein magischer Moment. „Das hat noch mal richtig Kraft gegeben.“

Auch seine Partnerin hatte eine Herausforderung überstanden

Drei Stunden später erreichte Andreas Kreutz erschöpft und und zugleich euphorisch das türkise Gewässer und fiel seiner Partnerin Monika in die Arme. Auch sie hatte eine Herausforderung überstanden. „Sie war noch nie allein so weit mit dem Auto gefahren.“ Kein Wunder, dass die beiden schon bald mit einem Aperol-Spritz auf die gemeisterten Abenteuer anstießen.

