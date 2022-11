Voneinander lernen: Elf Energie-Wissenschaftler aus Brasilien besuchen Wildpoldsried

Die Wissenschaftler aus Brasilien lernen die Energie-Produktion in Wildpoldsried kennen. Ziel des Projekts ist es, Forschung und Praxis zusammenzubringen.

16.11.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Der Klimawandel stellt die Menschen vor immense Herausforderungen – besonders bei der Frage, wie wir künftig Energie gewinnen wollen. Wildpoldsried ist auf diesem Weg schon viele Schritte gegangen – hin zu einer autarken, umweltfreundlichen Versorgung der Bevölkerung. Das Oberallgäuer Dorf ist damit nicht alleine: Auf der ganzen Welt tüfteln Wissenschaftlerinnen und Unternehmen an neuen Lösungen, unter anderem in Brasilien. Elf Forscher und Forscherinnen waren jüngst zu Gast.

„EnergInno Brazil“ nennt sich das Projekt, das sowohl Vertreter aus der Forschung als auch von Unternehmen aus beiden Ländern an einen Tisch bringen will. „Wir wollen auf den Forschungsstandort Deutschland hinweisen“, erklärt Heike Wülfing von der Fraunhofer Gesellschaft, die das Projekt als Teil der Research-in-Germany-Initiative des Bundesbildungsministeriums durchführt. Bereits im Mai hatten Vertreter deutscher Firmen Brasilien besucht. Nun waren Forscher und Forscherinnen aus Brasilien mit einem Besuch an der Reihe. Eine Woche lang reisten sie zu verschiedenen Orten in Deutschland, um aktuelle Entwicklungen kennenzulernen. Eine dieser Stationen war das „Energiedorf Wildpoldsried“.

Gemeinderat Thomas Pfluger begleitet Delegation durch Wildpoldsried

Gemeinderat Thomas Pfluger begleitete die Delegation und besichtigte mit ihr den „Energiecampus“: eine Station, an der drei Forschungsprojekte der Hochschule Kempten im Bereich der Energiewende vorangetrieben werden. Aber auch eine Windkraftanlage und die Biogasanlage der Stromerzeugungsgenossenschaft Eufnach standen auf dem Programm. (Lesen Sie auch: Aufatmen: Planung für Windrad in Dietmannsried geht weiter)

Professor Gerhard Ett aus Sao Paulo und Gabriela Nascimento da Silva aus Rio de Janeiro besichtigen die Biogasanlage in Wildpoldsried. Bild: Felix Ebert

Konkret geht es bei EnergInno Brazil um Innovationen bei Biogas und grünem Wasserstoff. Doktorandin Gabriela Nascimento da Silva aus Rio de Janeiro arbeitet etwa an einem Organisationsmodell zur Herstellung von Wasserstoff mithilfe von Windkraft und dessen Lieferung zum Einsatzort, etwa in Flugzeugen oder LKW.

Lokale Energie-Produktion auch in Brasilien

Was sie in Wildpoldsried zu sehen bekommen habe, sei „verblüffend“. Auch in Brasilien, etwa im Amazonas-Gebiet, werde an isolierten Systemen mit lokaler Produktion gearbeitet, erzählt die 33-Jährige. „Deshalb war es sehr interessant für mich, zu sehen, welche Arten von Energie hier genutzt werden.“ (Lesen Sie auch: Klimaschutz-Strategie in Durach: Gemeinde will wissen, was die Bürger wollen)

Prof. Gerhard Ett aus Sao Paulo begeisterte, mit viel Herz die Wildpoldsrieder gemeinsam an ihrem Energiedorf arbeiten. Er selbst erforsche seit 20 Jahren Wasserstoff-Energie, arbeite an Systemen, die Brennstoffzellen mit Batterien kombinieren. „Aber das hier ist das echte Leben.“ Normalerweise nehme er an Projekten teil, die mit 20 Motoren arbeiten. Hier in Wildpoldsried sei es nur einer. „Die Struktur wird hier wirklich genutzt, es passiert etwas.“

Professor aus Brasilien begeistert von Zusammenarbeit in Wildpoldsried

Der Motor, von dem Ett spricht, betreibt im Dorf einen Generator, der für die Bevölkerung Strom erzeugt. Betrieben wird er von einem Blockheizkraftwerk, das vom Gas aus der Biogasanlage gespeist wird. „Das ganze Dorf arbeitet zusammen, das ist schön“, ergänzt der Professor. „Ich habe heute schon oft überlegt, wo wir das in Brasilien umsetzen könnten.“ (Lesen Sie auch: Biomasse im Allgäu: Ist genügend für mehr Heizwerke da oder ist die Grenze erreicht?)

Ett und da Silva blicken hoffnungsfroh auf die neu gewählte Regierung in Brasilien. Luiz Inácio Lula da Silva löste jüngst Rechtspopulist Jair Bolsonaro ab. Erneuerbare Energien und die Anpassung an den Klimawandel könnten jetzt Aufwind bekommen.

Kompetenzen bündeln, privat engagieren

Thomas Pfluger führt regelmäßig Besuchergruppen durchs Energiedorf. Auch dieses Mal habe er wieder Kontakte geknüpft und einige Visitenkarten zugesteckt bekommen, erzählt er. Besonders groß sei das Interesse derzeit an Bürgerbeteiligungen mit Windkraftanlagen. Das Erfolgsgeheimnis von Wildpoldsried? Pfluger betont, dass viel über privates Engagement möglich geworden sei. Zudem sei es wichtig gewesen, in einem Team Kompetenzen zu bündeln und zusammenzuarbeiten.