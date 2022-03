Nachzügler müssen klingeln: Warum Schulen in Kempten und im Oberallgäu Schließanlagen nutzen

Die Anlagen verhindern ein Betreten der Schule nach dem Ansturm am Morgen. Nachzügler müssen klingeln. Was dahinter steckt und wie die Polizei das sieht.

22.03.2022 | Stand: 17:08 Uhr

Eine Klingel am Schulhaus? Das klingt für manche vielleicht seltsam, ist aber seit einigen Jahren Usus an vielen Schulen in Kempten und im Oberallgäu. Schüler und Schülerinnen, die morgens zu spät kommen oder erst später Unterricht haben, stehen nämlich vor verschlossenen Türen – einer automatischen Schließanlage wegen. Die Grundschule Kottern/Eich hat eine, die Schulen in Waltenhofen auch und die Grundschule in Lauben bekommt bald eine. Warum das so ist, erklären die Bürgermeister von Waltenhofen und Lauben sowie die stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Kottern/Eich, Barbara Trautmann.