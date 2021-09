Vorsicht in der Wahlkabine: Was vom Smiley bis zum Selfie beim Wählen nicht geht

Beim Ausfüllen des Stimmzettels sind einige Regeln zu beachten, sollen die eigenen zwei Stimmen nicht ungültig werden. Was an diesem Sonntag noch interessiert.

23.09.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Dieses Mal ist es besonders schwer.“ Nicht selten hört man diesen Satz vor der Bundestagswahl gerade von jenen, die über Jahre hinweg stets wussten, wem sie ihre Stimme geben. Laut Demoskopen ist die Zahl der Unentschlossenen mit bis zu 40 Prozent so hoch wie bei kaum einer anderen Bundestagswahl.

Und nicht selten steht bei der Qual der Wahl die Überlegung im Raum, von den zwei Stimmen, die Wähler am Sonntag haben, nur eine zu vergeben. Doch ist dann der Wahlzettel nicht ungültig? „Ist er nicht“, sagt Konrad Pfister, Leiter des Amts für Bürgerservice bei der Stadt Kempten. Dann zähle eben die eine Stimme.

Nicht gültig ist ein Wahlzettel laut Pfister jedoch, wenn der Wählerwille nicht deutlich erkennbar ist. Das heißt: wenn das Kreuz der Erst- und Zweitstimme nicht zuzuordnen, also nicht genau in dem dafür vorgesehenen Kreis platziert ist. Keine Gültigkeit hat ein Wahlzettel auch, wenn mehr als die zwei erlaubten Kreuze drauf stehen, der Stimmzettel unterschrieben wird oder Zusatzbemerkungen vermerkt sind. Letzteres sei übrigens der häufigste Grund für ungültige Stimmzettel, sagt Pfister.

Laut Bundeswahlordnung: Selfies in der Wahlkabine sind verboten

Doch auch ein Smiley-Gesicht oder ähnliche Symbole machen die Stimmabgabe ungültig, heißt es in den Regelungen des Bundeswahlleiters. Und wer seine Wahl auf dem Stimmzettel mit einem Foto festhalten will – Selfies in der Wahlkabine sind verboten. Das steht seit 2017 in der Bundeswahlordnung. Der Grund: Die Wahl wäre dann nicht mehr geheim. Wird jemand bei einem Schnappschuss ertappt, müsste der Wahlzettel für ungültig erklärt werden.

Trotz all dieser Vorgaben, die in der Bundeswahlordnung festgelegt sind, gibt es von Wahl zu Wahl immer wieder zusätzliche Regelungen. Heuer zum Beispiel mit Blick auf Corona. Die Wählerinnen und Wähler müssen zwar in den Wahllokalen keine 3G-Zertifikate nachweisen. Doch Mund- und Nasenschutz, Abstand und Hygienerichtlinien sind Pflicht. Ebenso sollte ein eigener Kugelschreiber mitgebracht werden.

Lesen Sie auch

Wahl 2021 und Corona Wählen nur mit Maske und 3G-Nachweis? - Diese Corona-Regeln gelten am Sonntag im Wahllokal

Und wenn jemand kurz vor der Stimmabgabe positiv auf Corona getestet wird, kurzfristig erkrankt und nicht ins Wahllokal kann? In Kempten kann man dann im Wahlamt (0831/2525-3331 oder -3334) anrufen, Briefwahlunterlagen abholen lassen und diese bis 18 Uhr am Sonntag in die Briefkästen der Verwaltung oder des Wahlamts einwerfen lassen. Dieses Verfahren gilt auch für die Landkreisbevölkerung in ihrer jeweiligen Gemeinde.

Hier lesen Sie: