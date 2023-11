Medienkonsum bei Kindern: „Ein Tablet ist Körperverletzung mit Ansage“

Medienkonsum im Kindesalter wirke sich negativ auf das gesamte Leben aus, sagt Professor Manfred Spitzer. Diese Konsequenzen können Handy, Laptop und Co haben.

29.11.2023 | Stand: 18:47 Uhr

Sucht, Schlafstörungen, Depressionen, verringerte Empathie und schwerwiegende Entwicklungsstörungen bei kleinen Kindern: Dies ist nur ein Bruchteil der Konsequenzen, die Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer bei seinem Vortrag über die körperlichen und seelischen Folgen von Medienkonsum im Dorfsaal „Kultiviert“ in Wildpoldsried aufzählte. Rund 300 Eltern, Lehrer und Erzieher des Dorfkindergartens St. Michael lauschten den schonungslosen Worten des Professors.

Kinder und Jugendliche verbringen bis zu zehn Stunden täglich mit digitalen Medien

„Wir haben ein noch nie da gewesenes Ausmaß an Medienkonsum erreicht“, sagte Spitzer. Er ist seit 1997 ärztlicher Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik Ulm und forscht an der Schnittstelle von Psychologie, Psychiatrie und Neurobiologie. Seine Forschungsergebnisse hat er in einigen Sachbüchern veröffentlicht.

Das Lieblingsmedium von Kindern und Jugendlichen sei ihr Smartphone. Sie verbringen oft bis zu zehn Stunden am Tag mit digitalen Medien. „Wir erzeugen damit Blinde im großen Stil“, sagte Spitzer. Er sprach sogar von einer Erblindungspandemie, da erwartet wird, dass im Jahr 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein wird.

„Je jünger die Kinder sind, desto schlimmer sind die Folgen.“ Denn das menschliche Auge entwickle sich bis zum 25. Lebensjahr „Deshalb ist ein Tablet im Kindergarten Körperverletzung mit Ansage“, sagte der Professor, dessen Thesen durchaus umstritten sind.

Medienkonsum verursacht Kurzsichtigkeit und schlechten Schlaf

Er sei für ein generelles Verbot von digitalen Medien von null bis 14 Jahren. In dieser Zeit seien die gesundheitlichen Schäden am größten. „Ein Fünftklässler braucht genauso wenig ein Handy, wie ein Fisch ein Fahrrad“, sagte der Hirnforscher.

Denn neben Kurzsichtigkeit störe ein vermehrter Medienkonsum den Schlaf von Kindern und Erwachsenen. Eine Stunde vor dem Zubettgehen solle man auf digitale Medien verzichten.

Vor allem für die kindliche Entwicklung sei ein ruhiger und langer Schlaf wichtig. „In der Nacht verfestigt sich all das, was wir tagsüber gelernt haben.“ Die Folge: „Wer keinen oder nicht genügend Schlaf aufgrund von digitalen Medien findet, der kann auch nichts lernen.“ Dies zeige sich besonders in der Schule, wo Kinder weniger Aufmerksamkeit, ein schlechteres Gedächtnis und ein geringeres Wissen aufweisen. Dadurch erhöhe sich das Risiko, im Alter an Demenz zu erkranken.

Medien helfen Kindern nicht, sie lenken ab

Zudem würden zahlreiche Studien beweisen, dass die Digitalisierung von Schulen den schwächsten Schülern am meisten schadet. „Es gibt nichts Unsozialeres. Medien helfen Kindern nicht beim Lernen. Sie lenken nur ab.“ Das Gleiche gelte auch für Babys. Medienkonsum in den ersten Lebensjahren stehe sehr eng mit Autismus, Entwicklungs- und Kommunikationsstörungen in Verbindung. „Einjährige brauchen keine Lern-Apps“, sagte Spitzer.

