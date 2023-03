Allgäuer wollen mit Abwasser heizen - Neue Technik in Altusried geplant

Der Markt Altusried will in der Kanalisation Wärme gewinnen und so Holzhackschnitzel sparen. Der Abwasserverband regelt dann, wer wie stark ans Abwasser darf.

25.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Mit Abwasser heizen? Klingt auf den ersten Moment vielleicht schräg, kann aber tatsächlich eine alternative Möglichkeit zur Erzeugung von Wärme sein. Für den Abwasserverband Kempten (AVKE) ist es ein Novum. Ein Projekt, das der Markt Altusried plant, soll beitragen, Daten zu sammeln, die dann technisch und wissenschaftlich ausgewertet werden. Der Abwasserverband will so das tatsächliche Potenzial abschätzen und dann in seiner Satzung regeln, wie er mit künftigen Anträgen umgeht. Gedacht sei diese Form der Wärmenutzung vorrangig für kommunale Zwecke. (Lesen Sie hier: Jeder Fünfte spart durch die Strompreisbremse - manche mehr als andere)

