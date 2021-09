Mechthilde Wittmann (53) hält sich auch als Nicht-Allgäuerin für befähigt, die Region in Berlin zu vertreten. Was sie fürs Allgäu erreichen will. - Mit Video!

05.09.2021 | Stand: 19:18 Uhr

Mechthilde Wittmann (53) tritt als Direktkandidatin im Wahlkreis Oberallgäu, zu dem auch die Stadt Kempten und das Westallgäu gehören, bei der Bundestagswahl an. Im Interview spricht sie über Tourismus, Klimaschutz und Landwirtschaft. Und darüber, was sie vom Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält.