"Wahnsinn": Wohnung für über 8000 Euro pro Quadratmeter in Kempten

Die teuerste Neubauwohnung am Haubenschloss kostet 8636 Euro pro Quadratmeter. Den Verkauf makelt eine Firma, an der ein CSU-Landtagsabgeordneter beteiligt war.

10.09.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Immobilienpreise klettern in Kempten in ungeahnte Höhen. Neubau-Eigentumswohnungen mit 6000 Euro pro Quadratmeter habe man schon gesehen, sagt Manfred Hegedüs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu, und findet bereits das „ziemlich viel“. Tatsächlich ist es aber nicht die Spitze. Aktuell entstehen am Haubenschloss weit teurere Wohnungen – für bis zu 8636 Euro pro Quadratmeter. Tiefgaragen-Stellplatz nicht eingerechnet. „Wahnsinn“, sagt da Hegedüs. Das Wort kommt beispielsweise auch Tanja Thalmeier, Chefin der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Allgäu (BSG), in den Sinn.