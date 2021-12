Waldbesitzer: Nach turbulentem Sommer flaut der Holzmarkt ab

Waldbesitzervereinigung Kempten erwartet „äußerst schwierige“ Preisverhandlungen. Regionalversammlungen wegen Corona abgesagt. Wichtige Infos gibt es online.

07.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Nach der turbulenten Aufwärtsbewegung während der Sommermonate flaut der Holzmarkt momentan ab. Laut Mitteilung der Waldbesitzervereinigung Kempten sorgen der Einbruch auf dem Exportmarkt und sinkende Absatzmengen bei inländischen Abnehmern von Schnittholz vor allem bei Großsägern für Produktionsrückgänge. Der Rundholzbedarf sinke. Konsequenz: längere Abfuhrzeiten und fallende Preise. Zudem seien die Mengen der vergangenen Vertragsrunde wegen des verstärkten Einschlags nahezu ausgeschöpft.

Waldbesitzer stehen vor neuen Preis- und Mengenverhandlungen

Nun sollen neue Preis- und Mengenverhandlungen stattfinden. Die Waldbesitzervereinigung erwartet „äußerst schwierige“ Verhandlungen. Es sei fraglich, ob sich dieses Jahr noch etwas verbindlich fixieren lässt. Waldbesitzer, die noch heuer einen Hieb planen, sollten deshalb Rücksprache mit der WBV-Geschäftsstelle in Altusried nehmen, heißt es.

Wegen der Corona-Lage hat die Vereinigung ihre Regionalversammlungen abgesagt. Einen Überblick über das Jahr und die aktuelle Situation am Holzmarkt gibt es nun online am Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr. Dort informiert auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über das Thema Förderungen.

Anmeldung bis Dienstag, 14. Dezember, per E-Mail an info@wbv-kempten.de – mit Angabe von Name, Wohnort, Geburtsdatum und ob man WBV-Mitglied ist. Danach gibt es den Teilnahmelink einen Tag vor der Veranstaltung.

