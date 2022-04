Das gibt es über die Gemeinde Waltenhofen im Oberallgäu zu wissen

Waltenhofen bei Kempten im Oberallgäu hat mit dem Niso und einer Trampolinhalle etwas für Touristen sowie Einheimische zu bieten. Hier stellen wir den Ort vor.

Waltenhofen bei Kempten im Landkreis Oberallgäu ist eine Gemeinde mit sieben Ortsteilen. Im Gemeindegebiet von Waltenhofen liegt der Niedersonthofener See (Niso), außerdem gibt es eine Trampolinhalle und einen Indoor-Spielplatz. In diesem Artikel stellen wir den Ort vor.

Wo liegt Waltenhofen?

Waltenhofen liegt im Landkreis Oberallgäu, südlich der Stadt Kempten. Westlich von Waltenhofen liegt Weitnau, östlich liegt Sulzberg. Im Süden von Waltenhofen befindet sich Immenstadt im Allgäu. Waltenhofen hat durch die Anschlussstellen an die B12, B19 und A980 eine gute Verkehrsanbindung.

Immer wieder liest man den Namen der Gemeinde in den Schlagzeilen, wenn zum Beispiel auf der B12 bei Waltenhofen ein Unfall passiert.

Wie hoch liegt Waltenhofen?

Die Gemeinde Waltenhofen liegt auf einer Höhe von 722 Metern.

Waltenhofen bei Schwangau am Forggensee: Verwechslungsgefahr mit der Tourismus-Gegend

Nicht zu verwechseln ist Waltenhofen im Landkreis Oberallgäu mit dem gleichnamigen Ortsteil von Schwangau bei Füssen (Landkreis Ostallgäu). Waltenhofen bei Schwangau ist eine beliebte Tourismus-Gegend, weil der Ortsteil direkt am Forggensee liegt.

Einwohnerzahl, Bürgermeister und Ortsteile: Steckbrief von Waltenhofen

Wie viele Einwohner hat Waltenhofen? Wer ist aktuell Bürgermeister von Waltenhofen? Hier ein kleiner Steckbrief der Gemeinde:

Einwohnerzahl: 9732 (Stand: 30. September 2021)

9732 (Stand: 30. September 2021) 1. Bürgermeister: Eckhard Harscher

Eckhard Harscher Ortsteile: Martinszell Memhölz Niedersonthofen Hegge Lanzen Oberdorf Rauns



Welche Postleitzahl (PLZ) hat Waltenhofen?

Die Postleitzahl (PLZ) von Waltenhofen und den dazugehörigen Ortsteilen ist 87448.

Niedersonthofener See (Niso) und mehr: Ausflugsmöglichkeiten und Wandern bei Waltenhofen

Waltenhofen ist Teil des Allgäuer Seenlands. Im Gemeindegebiet liegt nämlich der Niedersonthofener See, von Einheimischen oft auch Niso genannt. Am Niso gibt es insgesamt vier Badeplätze an den Ufern der Ortsteile Martinszell, Memhölz, Niedersonthofen sowie in Gerats am Mittelsee. Baden mit Hund an den offiziellen Badestellen des Niso ist nicht erlaubt. (Lesen Sie auch: Stege und Bade-Inseln weg: Ein juristischer Streit trübt den Badespaß im Allgäu)

Außerdem gibt es am Niedersonthofener See zwei Campinglätze. Um den See führt ein etwa zehn Kilometer langer Rundweg. Im Winter kann man auf See Schlittschuhlaufen, wenn das Eis dick genug ist, um betreten werden zu können.

Im Gemeindegebiet von Waltenhofen liegt der Niedersonthofener See, der von Einheimischen auch Niso genannt wird. Er ist ein beliebter Badesee und Ausflugsziel im Oberallgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Stoffelberg bei Waltenhofen - Wo kann man wandern?

Im Gemeindegebiet von Waltenhofen liegt der 1063 Meter hohe Stoffelberg. Es gibt verschiedene Wanderwege um und auf den Berg. Bei Niedersonthofen gibt es beispielsweise den Stoffelberg-Themenweg um den Berg herum. Entlang der Runde stehen Thementafeln, die über Wasser, Kräuter, Geologie und Landwirtschaft informieren. Außerdem kommt man an der Stoffelberg Alpe vorbei. Diese ist nicht bewirtet, man kann dort aber zum Beispiel Käse einkaufen.

Neben den Ausflugsmöglichkeiten, Wanderrouten und Fahrradstrecken in Waltenhofen ist man durch die gute Verkehrsanbindung zum Beispiel schnell in Immenstadt, wo es noch mehr Möglichkeiten zum Wandern gibt.

Restaurants in Waltenhofen - Wo kann man essen gehen?

In Waltenhofen und den dazugehörigen Ortsteilen gibt es verschiedene Lokale und Möglichkeiten, Essen zu gehen. Unter anderem diese Restaurants gibt es in Waltenhofen im Oberallgäu:

Gasthaus Hasen, Kirchplatz 1

Waldhäusle, Helen 85 1/2

Landgasthof Sonne, Wollmuths 50

Nova Essen&Trinken, Plabennecstraße 30

Gasthaus Krone, Bahnhofstraße 14

Pizzeria Etna, Sportplatzstraße 1

Landgasthof Seehof, Am See 1

Insel Gaststätte am See, Insel 32/34

Alpenblick Pension u. Berggasthaus, Stoffels 5

Gasthaus Burg, Illertalstraße 40

Campingstüble, Burgstraße 27

Traditionsgasthof und Gästehaus zur Krone, Sonnenstraße 1

Gauklerhof Allgäu: Hochzeitslocation zwischen Waltenhofen und Niedersonthofen

Zwischen Waltenhofen und Niedersonthofen liegt der Gauklerhof. Das ist eine Location für Events und Hochzeiten im Allgäu.

Wann hat der Wertstoffhof in Waltenhofen bei Kempten geöffnet?

Der Werstoffhof in Waltenhofen bei Kempten liegt in der Straße Am Wertstoffhof 1. An folgenden Tagen hat der Wertstoffhof geöffnet:

Montag, Mittwoch und Freitag: 15 bis 17 Uhr

15 bis 17 Uhr Samstag: 9 bis 12 Uhr

9 bis 12 Uhr Geschlossen: Dienstag, Donnerstag, Sonntag sowie an Heilig Abend, Silvester, Faschings­dienstag und an den üblichen Feiertagen

"Sky House Trampolinpark": Trampolinhalle in Waltenhofen

Der "Sky House Trampolinpark" ist eine Trampolinhalle beim Sport Park in Waltenhofen. Dort gibt es verschiedene Trampoline und Hindernisparcours für Jugendliche und Erwachsene. Im Regelbetrieb dürfen Kinder ab sechs Jahren mit ihren Eltern auf die Trampoline. Ab einem Alter von zehn Jahren dürfen Kinder alleine losziehen.

Der "Sky House Trampolinpark" ist eine Trampolinhalle beim Sport Park Waltenhofen. Auf dem Gelände befindet sich auch das "Lina Laune Land", ein Indoor-Spielplatz für kleine Kinder. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

"Lina Laune Land" in Waltenhofen

Zum "Sky House Trampolinpark" in Waltenhofen gehört das "Lina Laune Land". In dem 4000 Quadratmeter großen Indoorspielplatz gibt es 25 Attraktionen für Kleinkinder ab einem Jahr. Dazu gehören unter anderem ein Kletterlabyrinth, ein Tiefseilgarten, verschiedene Rutschen oder Trampoline sowie eine Bob- und Kartbahn.

