Sturzbetrunkener Autofahrer schafft es von der A7 bis nach Sonthofen - und wird erst dann gestoppt

Ein Autofahrer hat die Polizei auf der A7 und B19 bei Kempten in Alarm versetzt. Der Mann (52) war stark betrunken und konnte erst in Sonthofen gestoppt werden.

30.01.2022 | Stand: 13:18 Uhr

Am Samstag ist die Polizei wegen eines Autofahrers in Waltenhofen nahe Kempten alarmiert worden. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie gegen 11.30 Uhr über einen dunkelgrauen Mercedes informiert, der in Schlangenlinien auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen unterwegs war.

Nachdem der Wagen nach Polizeiangaben mehrfach gegen die Schutzplanke gestoßen war und ein Verkehrszeichen umgefahren hatte, setzte das Auto seine Fahrt auf der B19 fort.

Betrunkener mit seinem Mercedes in Sonthofen gestoppt - Polizei behält Führerschein

Die Beamten stoppten den Wagen letztendlich in Sonthofen. Da der 52 Jahre alte Insasse offenbar stark alkoholisiert wirkte, führten die Polizisten einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte einen Wert von über zwei Promille, weshalb die Polizei eine Blutentnahme anordneten.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen, zudem wurde sein Führerschein vorläufig entzogen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0831-9909-2050 entgegen.