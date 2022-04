Waltenhofen: Polizei erwischt 52-jährigen Autofahrer unter Drogen am Steuer

Ein Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen, als er in Waltenhofen kontrolliert wurde. In seiner Wohnung fand die Polizei weitere Rauschmittel.

13.04.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Ein 52-Jähriger ist am Dienstagvormittag unter dem Einfluss von Drogen am Steuer erwischt worden. Bei einer Verkehrskontrolle in Waltenhofen bei Kempten zeigte der Mann laut Polizei drogentypische Anzeichen und gab zu, kürzlich Amphetamin konsumiert zu haben.

Mann unter Drogen am Steuer: Beamten finden weitere Drogen

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und durchsuchten die Wohnung des Mannes. Dabei fanden Sie geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Der Waltenhofener muss nun mit einer Anzeige rechnen.

