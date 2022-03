Waltenhofen steigt jetzt in die Quartiersarbeit ein

Die Gemeinde arbeitet als erste im Oberallgäu an einem Quartiersmanagement. Das Projekt soll älteren Bürgern eine aktive Teilnahme am Dorfleben ermöglichen.

18.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In 25 Jahren werden in Waltenhofen 25 Prozent mehr Senioren und Seniorinnen leben. Diese Zahlen des Statistischen Landesamtes präsentierte Konstantin Bauch von der „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“ während der jüngsten Sitzung des Waltenhofener Gemeinderats. Die Voraussetzungen, dass ältere Menschen aktiv am Leben in ihrer Gemeinde teilnehmen können, sind im Oberallgäu jedoch nur unzureichend gegeben. Das ergaben Befragungen für das seniorenpolitische Gesamtkonzept, dass der Kreis 2020 verabschiedet hat. Das Gremium entschied sich deshalb geschlossen, ein Quartierskonzept für Waltenhofen zu erstellen.