Wann öffnen die Freibäder in Kempten und im Oberallgäu dieses Jahr?

Wasserratten warten sehnsüchtig: Wegen des schlechten Wetters hat sich der Freibadstart in Kempten und im Oberallgäu teilweise verschoben. Hier ein Überblick.

21.05.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Auch wenn es gerade nicht so aussieht: Der Sommer steht bevor. Viele Sonnenanbeter und Wasserratten warten sehnsüchtig auf den Start in die Freibadsaison. Doch wegen des Wetters fällt die Eröffnung buchstäblich ins Wasser. Dennoch wollen ein paar Betreiber und Gemeinden noch im Mai ihre Freibäder öffnen. Das Naturbad Haldenwang macht den Anfang.

Haldenwang: Das Naturbad in Haldenwang öffnet am Samstag, 27. Mai, seine Tore. Das Freibad ist laut der Gemeindeverwaltung wie geplant bereits mit neuen Sprungblöcken für die Saison ausgestattet.

Kempten: In Kempten öffnet am Montag, 22. Mai, das Freibad im Cambomare. Vorerst ist nur das Sportbecken zugänglich. Laut Betreiber hängt es vom Wetter ab, wann das Freibad uneingeschränkt genutzt werden darf.

Freibad Seltmans plant nach Sanierung Wiedereröffnung mit Festival

Wiggensbach: Wenn das Wetter passt, startet das Freibad Wiggensbach am Donnerstag, 25. Mai, in die Saison. Wie in Haldenwang, bleibt auch hier erstmal alles beim Alten.

Freibad Seltmans: 2022 gründeten Bürgerinnen und Bürger des Weitnauer Ortsteils den Förderverein Seltmans, um die drohende Schließung ihres 60 Jahre alten Freibads zu verhindern. Seither hat sich so einiges getan. Bei umfangreichen Sanierungsarbeiten sind zahlreiche alte Rohre ausgewechselt worden. Thomas Dölle, Vorsitzender des Fördervereins, ist zuversichtlich, dass die Arbeiten zur Eröffnung am Freitag, 26. Mai, abgeschlossen sein werden. Zur Feier des Tages hat sich noch ein besonderer Gast angekündigt: Jazzmusiker Matthias Schriefl wird ab 13 Uhr ein Konzert geben. In dieser Saison ist am 15. Juli außerdem ein „Freibad-Festival“ geplant. Wie dieses Festival genau aussehen soll, ist noch nicht bekannt.

Tretboot fahren im Strandbad am Öschleesee, Eröffnungsfeier in Dietmannsried

Sulzberg: Auch in Sulzberg beginnt bald der Badespaß: Am Freitag, 26. Mai, startet das Strandbad am Öschlesee/Sulzberger See in die Saison, zudem unter anderem ein Verleih von Tretbooten gehört. Das teilte nun die Betreiberfamilie Speiser mit.

Dietmannsried: Eigentlich sollte das Freibad Dietmannsried am Vatertag, 18. Mai, eröffnet werden. Wegen des schlechten Wetters muss die Gemeinde den Saisonstart auf Sonntag, 21. Mai, verschieben. Auch das Fest zur Eröffnung des Kiosk muss verschoben werden. Der Gemeinde Dietmannsried zufolge wird sie den Kiosk ab dieser Saison selbst führen. Bisher wurde er an andere Betreiber verpachtet. Die Eröffnungsfeier soll nachgeholt werden. Einen Termin gibt die Gemeinde noch bekannt.

Altusried: Wegen der schlechten Witterung muss auch die Eröffnung des Freibads Altusried verschoben werden. Laut der Gemeinde Altusried wird das Freibad erst am Freitag, 26. Mai, geöffnet. In diesem Jahr wurden die Sanitäranlagen erneuert. Außerdem gibt es auch einen neuen Wärmeraum auf der Anlage, in dem sich Schwimmerinnen und Schwimmer umziehen können.