Warum die Fäaschtbänkler schon wieder in Kempten auftreten

Vor einem Jahr gaben die Fäaschtbänkler aus der Schweiz ein ausverkauftes Konzert in der Big Box Kempten. Nun kommen sie wieder. Fast 4000 Karten sind verkauft.

16.11.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Mit drei Mal Gold und zwei Mal Platin sind die fünf Mitglieder der „Fäaschtbänkler“ mit ihren Alben sehr erfolgreich, trotz der unkonventionellen Musik. Die Band, die aus dem Schweizer Rheintal stammt, kombiniert Volks- und Blasmusik mit Pop, Elektro und House-Musik. Das Instrumentarium reicht von Trompete und Posaune über die Steirische bis zum Alphorn. Dieser einzigartige Mix, gemischt mit mehrstimmigem Gesang sowie der guten Laune der Musiker, begeistert seit der Gründung im Jahr 2008 immer mehr Fans. Nun kommt das Quintett erneut nach Kempten in die Big Box, – dort, wo es im vergangenen Jahr schon einmal über 3000 Menschen in Stimmung brachte.

Das Allgäu kennen die Fäaschtbänkler gut: Immer wieder treten sie bei Festen und Festivals auf

Ursprünglich haben gar nicht alle Mitglieder der Band an eine Karriere als Vollzeit-Musiker gedacht. Michael Hutter, der sich auch um das Merchandising kümmert, etwa absolvierte eine Ausbildung zum Techniker. Roman Pizio hat einen Bachelor in Pädagogik und einen Master in Music-Performance in der Tasche. Andreas Frei verdiente sein Geld mit der Arbeit als Tontechniker im Konservatorium Feldkirch. Roman Wüthrich hat vor dem großen Erfolg der Band schon als Musiker und Musiklehrer gearbeitet und ist daher unter anderem zuständig für die Arrangements. Marco Graber erlernte zunächst den Beruf des Polymechanikers; in der Band kümmert er sich um die Finanzen und den Webshop. Jetzt touren die Musiker wieder einmal durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Allgäu kennen sie bestens von Auftritten nicht nur in der Big Box, sondern auch bei Musikfesten und Festivals.

Die Fäaschtbänkler mischen sich gern unters Publikum

Und was bedeutet der Schweizer Name „Fäaschtbänkler“ überhaupt? „Wir sind eine Band die nicht nur auf der Bühne spielt, sondern auch im Publikum auf den Bänken“, erläuterte Roman Pizio mal in einem Interview. Von Bierbänken ist es nicht weit zu den „Fäschtbänklern“. Auch sonst sind die fünf Musiker ihren Fans sehr nah. Anhänger können im Fanclub, der „Fäaschti-Family“, Mitglied werden. Für sie veranstaltet die Band jährlich eine Fanclub-Party, exklusiv für die „Fäaschti-Family“. Während der Corona-Pandemie fehlte den Musikern der direkte Kontakt zum Publikum, was sie sehr bedauerten. Deshalb sind sie umso glücklicher, dass sie wieder Konzerte vor einem großen Publikum geben können. In der Big Box werden es am kommenden Samstag fast 4000 Besucher sein, teilt Veranstalter Albert Seitz mit, der die Band wegen ihrer schmissigen Musik und der sympathischen Art gern verpflichtet. Karten gibt es noch. (ara)

Das Konzert am Samstag, 19. November, beginnt um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Karten unter Telefon 08323/86 28 sowie online bei www.immenstaedter-sommer.de