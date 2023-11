Warum Kemptener Gymnasiasten ein Kinderbuch erfunden haben

14 Schüler des Praxis-Seminars Kunst am Allgäu-Gymnasium haben Geschichten geschrieben und sie illustriert. Nun stellen sie das Kinderbuch vor.

24.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Kunsterzieher Xaver Weindl ist fasziniert von Illustrationen. Für sein „Praxis-Seminar Kunst“ am Allgäu-Gymnasium Kempten konnte er 14 Schülerinnen und Schüler mit seiner Begeisterung anstecken. Unter dem Titel „Die kunterbunte Seifenblasenwelt“ entstand ein illustriertes Buch, das die Beteiligten nun im Stadttheater der Öffentlichkeit vorstellten.

Eineinhalb Jahre lang befassten sich die Jugendlichen mit der Idee, ein Werk mit gezeichneten Bildern zu kreieren. Ein Kinderbuch sollte es werden. Doch dazu braucht man Geschichten. Deshalb haben Ida Dünßer, Aaliyah Friedl, Vanessa Gyermann, Samantha Haslach, Chiara Hermes, Mona Hofmann, Anja Keck, Nilay Mutlu, Cecilia Reiner, Kaylee Rösner, Lea Saurer, Nina Schuster, Tom Stegmaier und Elisa Zappe vierzehn Geschichten erfunden, die es dann zu illustrieren galt. Kompetente Beratung bekam der Kurs von einem Illustrator aus Hamburg. Der Autor, Bilderbuchkünstler und Dozent Tobias Krejtschi machte auf einer Vortragsreise Halt im Allgäu-Gymnasium und gab seine Erfahrung an die Schüler weiter. „Er hat uns sehr inspiriert“, berichtete Schülerin Chiara Hermes. „Wir haben gelernt, wie man spannend und kindgerecht erzählt und Charaktere zum Leben erweckt.“

So sieht das Cover des Kinderbuchs aus. Bild: Harald Holstein

Herausgekommen ist ein großes Buch im Querformat für Kinder im Vorschulalter. Prägnante Geschichten erzählen über Tierfreundschaften, Reiseabenteuer und Geburtstagspartys. Sie transportieren, was Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren bewegt. Es geht um gewichtige Themen wie Meeresverschmutzung, Anderssein und die Idee der Freiheit. Doch die sehr menschlichen Botschaften sind in einfache und unterhaltsam gestaltete Bilder verpackt. Liebevoll mit Buntstiften und Aquarell gestaltete Pinguine, Bären, Elefanten, Hyänen und Seepferdchen tummeln sich auf den fast 120 Seiten. Perücke tragende Frösche und wasserskifahrende Igel setzen treffende Pointen.

Der Didactus-Verlag in Kempten hat das Kinderbuch aus dem Allgäu-Gymnasium verlegt

Fürs Verlegen des Buches konnte der Didactus-Verlag in Kempten gewonnen werden. „Wir wollten jungen Menschen, die sich engagieren und viel Herzblut in das Projekt legen, die Chance geben, das Buch fertigzustellen“, sagte Christoph Schöll von der Erlebnisbuchhandlung Didactus in Vertretung seiner Frau Carmen Schöll, die den Verlag leitet. Möglich wurde der Druck auch durch eine Förderung der Stadt Kempten und eine Spende des Freundeskreises des Allgäu-Gymnasiums.

Den ersten Kindertest scheint der Band kunterbunter Geschichten bereits bestanden zu haben. Lehrer Xaver Weindl berichtete, dass seine drei und sechs Jahre alten Kinder von den diversen Figuren und Tiergestalten im Buch sehr angezogen waren. Er möchte die Idee in einem weiteren Praxis-Seminar fortführen. Bis nächsten Winter soll ein Buch entstehen, das Allgäuer Sagen illustriert.

Das Kinderbuch „Die kunterbunte Seifenblasenwelt“ erscheint im didactus Verlag (19,90 Euro).