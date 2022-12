Was bedeutet Heimat? Kemptener Jugendliche auf den Spuren muslimischer Herkunft

Jugendliche aus Kempten und dem Oberallgäu setzen sich in einem Projekt des Sozialdiensts muslimischer Frauen mit Heimat auseinander. Was das für sie bedeutet.

19.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Was ist Heimat? Für die meisten Menschen ist diese Frage nicht eindeutig beantwortbar. Vor allem für Menschen, die zwischen „zwei oder mehreren Kulturen” aufwachsen, ist diese Frage oftmals ein Dilemma, schreibt der Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) in einer Mitteilung. Abhilfe schafft, dass man darüber spricht, sich austauscht, und jedes Gefühl, jeden Gedanken dazu wertschätzt und wahrnimmt. Deshalb hat der Kemptener Verein einen Workshop im Rahmen des Bundesprojektes „Muslimische Spuren in deutscher Heimat” ins Leben gerufen.

"Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle" - Kemptener Jugendliche werden bei Workshop kreativ

15 Jugendliche widmeten sich dem Heimatbegriff und setzten sich in kreativer Weise damit auseinander. Die jungen Menschen konnten in einer geschützten Runde über „Heimat” berichten. Schnell sei klar geworden, dass das für jeden etwas Subjektives und Individuelles darstellt, heißt es.

Im zweiten Schritt konnten die Jugendlichen kreativ werden. Die Aufgabe beinhaltete etwa, seine ganz eigene „Heimat” aus Lego zu bauen. Es entstanden ganz persönliche Objekte, die die Jugendlichen später im Plenum vorstellen durften. Eine andere Aufgabe war es, ein kleines Gedicht über „Heimat“ zu schreiben, welches nur aus elf Wörtern besteht. Hier und da gab es kleine Herausforderungen – denn so simpel und eindeutig zu fassen ist „Heimat” eben nicht. Aber bei der folgenden Aussage waren sich alle einig: „Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle.”

Auch Ausstellung ist zum Thema "Muslimische Spuren in deutscher Heimat" geplant

Deutschland blickt auf eine lange Geschichte der Begegnung und der Beheimatung von Muslimen zurück, schreibt der SmF. Durch die mit dem Heimatbegriff verbundene Praxisarbeit mit den Jugendlichen in Form von Workshops, Exkursionen und Gesprächskreisen werde den jungen Menschen ein Raum eröffnet, sich mit geschichtlichen Ereignissen sowie Identität und Heimat auseinanderzusetzen. Idealerweise kommen muslimische und nicht-muslimische Jugendliche zusammen, um über die Begegnung voneinander zu lernen. Das Bundesmigrationsministerium betreut das Projekt, gefördert wird es vom Bundesinnenministerium.

In Kooperation mit der Medienwerkstatt Kempten und dessen Medienpädagoge Marcus Zahnleiter fanden auch Fotoworkshops statt. In diesen sollten die jungen Menschen ihre ganz persönlichen „Spuren in ihrer deutschen Heimat” fotografisch abbilden. Ziel dieser Aktion sei laut Mitteilung eine Ausstellung im Kempten Museum, die voraussichtlich im Herbst 2023 zum Thema „Muslimische Spuren in deutscher Heimat” stattfinden soll.

Außerdem konnte die Jugendgruppe einen Ausflug nach München unternehmen und sich auf Spurensuche begeben. Das Repertoire war sehr vielseitig: vom Moriskentänzer über den muslimischen Teil eines Friedhofs bis zu einem Besuch in einer Münchner Moschee.